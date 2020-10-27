Качественное молоко помогает бороться с вирусами

Йогурт – это не только вкусный продукт, но и источник белка, который легко усваивается в организме ребенка.

Качество питания играет важнейшую роль в нашей жизни. С едой мы получаем витамины и запас энергии, и именно от ее качества зависит наше здоровье. В то же время каждый день мы и наши дети употребляем продукты, о качестве которых имеем весьма отдаленное представление. Приходя в магазин, редко кто читает указанный на этикетке мелким шрифтом состав. Но даже это, увы, не может уберечь нас от фальсификата, потому что перечисленные компоненты не всегда соответствуют заявленным. Именно поэтому несколько лет назад наша редакция начала проводить независимые исследования продуктов питания. И в первую очередь в поле нашего зрения попали местные предприятия. Нам было важно знать, чем кормят рязанские производители своих земляков.

Среди постоянных победителей наших экспертиз – АО «Старожиловский молочный комбинат», которое обеспечивает продукцией жителей Рязанской и Московской областей. И по итогам сентябрьской экспертизы масло «Крестьянское» торговой марки «Продукты из Старожилово» жирностью 72,5% оказалось самым близким к идеалу по кислотно-жировому составу.

И знаете, что нам показалось удивительным и заслуживающим уважения? В стране уже несколько месяцев бушует пандемия коронавируса, и практически все отрасли промышленности испытывают экономические трудности. И несмотря на это, мы видим, что в регионе есть предприятия, которые продолжают выпускать натуральную качественную продукцию, требующую высоких финансовых затрат. О том, чем сегодня живет одно из ведущих и наиболее благополучных предприятий агропромышленного комплекса России, мы решили узнать из первых уст.

Как оказалось, сложности не миновали и молкомбинат – из-за ушедших на удаленку детских учреждений объемы отправляемой на реализацию продукции снизились. Однако в отличие от некоторых других предприятий сотрудников производства непрерывного цикла нельзя отправить по домам и таким образом сократить расходы. А раз нельзя сделать шаг назад, надо идти вперед. За текущий год Старожиловский молочный комбинат открыл новые фирменные торговые точки, выпустил на прилавки несколько новинок, а в сентябре по доброй традиции на предприятии повысили зарплату работникам на 10%. И здесь по-прежнему следуют главным принципам: натуральности сырья, высокому качеству продукции и открытости в работе.

Работать сегодня, смотреть в будущее

С самых первых лет существования основным приоритетом в деятельности Старожиловского молочного комбината был выпуск экологической чистой продукции. Чтобы придерживаться этого принципа, на начальном этапе производства важно использовать качественное сырье. Комбинат закупает молоко у своих постоянных партнеров – сельхозпроизводителей Старожиловского, Рязанского, Захаровского и некоторых других районов по одним из самых высоких цен среди молокоперерабатывающих предприятий области. Сюда ежедневно поступает от 80 до 100 тонн высококачественного молока, а ежегодный объем закупок составляет не менее 30 000 тонн. Благодаря своим производственным мощностям молкомбинат уже много лет сохраняет за собой место в первой пятерке рейтинга 25 производителей молочной продукции области. С безусловно высокой конкуренцией на рязанских полках предприятие справляется благодаря тому, что за прошедшие десятилетия ни на день не переставало расти – ежегодно на развитие производства направляется 50% прибыли. Только за последний год здесь провели работу по улучшению условий производства, количественному и качественному росту выпускаемой продукции.

– Мы обновили оборудование для технологических процессов: очистки, нормализации, гомогенизации, пастеризации молока и сливок, – рассказывает главный инженер предприятия Надежда Поликанова. – Установки представляют собой компактную конструкцию, где автоматически можно программировать процесс производства, то есть задавать температурные и временные режимы процессов.

Кроме того, каждый продукт проходит тщательную и многоуровневую оценку безопасности, включающую сырье, рецептуру, упаковочные материалы, технологические схемы, сбыт и реализацию, промежуточные микробиологические показатели. Таким образом предприятие ведет свою продукцию от производственного цеха и вплоть до потребителя.

Со своей стороны можем добавить, что продукция Старожиловского молкомбината действительно качественная, натуральная и безопасная – это регулярно подтверждают проводимые под эгидой нашего издания независимые экспертизы продукции рязанских производителей. И каждый раз результаты оказываются безупречными.

Продукты, подаренные нам самой природой

Ассортимент Старожиловского молкомбината постоянно расширяется, чтобы у маленьких и взрослых потребителей к столу всегда были вкусные и полезные продукты. Как известно, молоко, кефир, творог содержат ценные компоненты, среди которых белки и аминокислоты.

– Молочный белок хорошо усваивается организмом и участвует в синтезе гормонов и ферментов, – рассказывает диетолог Вероника Маркина. – Множество микроэлементов, содержащихся в молоке, защищают детей от заболеваний щитовидной железы. Кальций и фосфор помогают быстро восстанавливать костную ткань и клетки крови, а лактоза – один из лучших источников энергии. Кроме того, молоко обладает бактерицидным эффектом, сокращая воздействие токсичных веществ. Особенно актуальным регулярное употребление молочных продуктов для укрепления организма становится во время пандемии коронавируса.

В настоящий момент комбинат предлагает своим покупателям 54 наименования. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте производителя www.starozhilovo-moloko.ru, а мы вам расскажем о продуктах, которые недавно появились на рязанских прилавках фирменных точек и магазинов. Среди новинок – сыр «Качотта», двухслойный творожный крем «Клубника», йогурт фруктовый «Клубника», йогурт с ароматом земляники, обогащенный комплексной синергетической пребиотической пищевой добавкой на основе хитозана КСП-1 (хитозановый комплекс Doсtor Neptuno), сливки питьевые пастеризованные м.д.ж. 30,0%, «Айран» м.д.ж. 1,5% и творожный продукт «Летний» с грибами.

В каждом из этих продуктов содержатся полезные для нашего здоровья вещества. По словам диетологов, белка в сыре значительно больше, чем в молоке. Именно поэтому даже небольшой кусочек может стать отличной ежедневной поддержкой для иммунитета, уверена гастроэнтеролог Наталья Корзун. Ведь чтобы бороться с вирусами, организму нужны протеины. А простые белковые соединения, которые входят в состав айрана, помогают восстановить микрофлору кишечника и вывести шлаки. Кроме того, польза айрана заключается в укреплении работы нервной системы и предотвращении воспалительных заболеваний. Конечно, дети любят йогурты за то, что они сладкие и вкусные, но иммунологи ценят этот продукт за наличие полезных бактерий. «Правильные» микробы помогают переваривать пищу, усваивать витамины и предохраняют нас от инфекций.

Натуральная молочная продукция может стать основой рациона здорового питания как взрослых, так и детей. Ведь молоко – это натуральный продукт, подаренный нам самой природой!

Когда коллектив – команда единомышленников

Любое успешное предприятие – это, прежде всего, коллектив. Что бы ни говорили о значимости сверхнового оборудования, способного повысить производительность труда и улучшить качество продукции, без профессионалов, которые ответственно, честно и, самое главное с душой, подходят к своей работе, все это будет лишь бездушной машиной.

На Старожиловском молочном комбинате трудятся более 250 человек, и еще около сотни работников заняты в организации сбыта продукции. Не всякий коллектив можно назвать командой единомышленников, но в данном случае положительный имидж предприятия и высокий спрос на его продукцию – это результат плодотворного сотрудничества людей, сплоченных одной идеей. Каждый из них обладает неиссякаемой энергией и оптимизмом, твердыми принципами и талантом созидания, о каждом хочется рассказывать с газетных страниц. И очень приятно, что труд коллектива получает справедливую оценку руководства нашего региона.

Так, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за достижение высоких производственных показателей в 2020 году коллектив Старожиловского молочного комбината был занесен на Доску почета передовиков агропромышленного комплекса Рязанской области. Особо отметили заслуги инженера отдела технико-химического контроля, начальника ОТК Надежду Николаеву. Надежде Викторовне, которая отдала производству более 30 лет жизни, присвоили звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Тремя годами ранее из рук премьер-министра РФ Дмитрия Медведева награду за подписью президента «Звание заслуженного работника пищевой промышленности» получила Вера Викторовна Байкина. За 26 лет на предприятии она прошла путь от рядовой рабочей до старшего мастера. Свою лепту в общую копилку заслуженных наград своим многолетним трудом также вносят заквасочницы Оксана Климушина, Любовь Янина, фасовщица Инна Сачкова, рабочая Елена Кудашева, маслодел Елена Данилина. На таких людях, обладающих житейской мудростью, ратующих за сохранение традиций производства и преданных своему делу, по сути, держится весь аграрный сектор нашей страны.

НА ЗАМЕТКУ

Продукция Старожиловского молочного комбината регулярно участвует во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». Лауреатами и дипломантами конкурса являются молоко питьевое пастеризованное 2,5%, 3,2%, 3,5% жирности; ряженка м.д.ж. 2,5%; кефир, обогащенный комплексной синергетической пребиотической пищевой добавкой на основе хитозана КСП-1 м.д.ж. 2,5%; творог 3,8%, 9,0%,18,0% жирности; биопродукт кисломолочный «Бифилайф» м.д.ж. 2,5%; йогурт м.д.ж. 10,0%; сметана 20,0%, 25,0% жирности.

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