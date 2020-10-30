Операция «Ликвидация»: почему власти решили закрыть ЖФК «Рязань-ВДВ»

Благодаря выступлению в Лиге чемпионов УЕФА рязанскому клубу удалось заработать 10 млн рублей, а местным болельщикам – увидеть игры грандов европейского футбола.

12 октября министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируется. По словам чиновника, решение о прекращении деятельности клуба приняли после «тщательного анализа и большой аналитической работы». Они-то и показали, что содержание профессионального клуба – это большие финансовые затраты, мол, лучше закрыть ЖФК, а деньги перераспределить и направить на содержание создаваемой на базе ФОКа в Новомичуринске государственной спортивной школы «Дельфин». Кроме того, деньги пойдут на развитие массового детско-юношеского спорта, в том числе и на отделения по женскому футболу в спортшколах олимпийского резерва. В минспорте также отметили, что закрытие других профессиональных клубов Рязани в ближайшие годы не планируется.

– Знаете, что меня больше всего корежит? Вот я в прошлом профессиональная спортсменка, и я вроде бы как выступаю против профессионального спорта. Я против такого профессионального спорта, который стал чуть ли не ярмаркой тщеславия – продается, покупается... – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева. – Что касается закрытия ЖФК «Рязань-ВДВ», то чувства в душе у меня двойственные. С одной стороны, профессиональный клуб закрыли, а с другой стороны, ну и правильно сделали, денег сэкономили. Потому что ограничено количество денег в бюджете Рязанской области, тем более во время пандемии коронавируса.

Низкая посещаемость и слабые заработки

Когда речь идет о закрытии профессионального спортивного клуба, чиновники в своей риторике всегда используют детей. Якобы на их развитие нужно обратить внимание в первую очередь, и не стоит кормить приезжих дармоедов из других регионов. Другая точка зрения, что не будет должного развития детско-юношеского спорта, если мальчики-девочки не будут видеть рядом профессионалов, если не будет тех, на кого можно равняться.

В минспорте об этом тоже знают и сообщают, что «количество спортсменов, занимающихся на отделении женского футбола в спортивных организациях Рязанской области, составляет 59 человек. Для сравнения, футболом среди юношей занимаются более 5 тысяч человек». То есть и девочек-то толком нет, мечтающих о большом футболе.

Но это не единственная причина, по которой власти решили ликвидировать ЖФК. После финансового анализа содержания женских футбольных клубов, выяснилось, что из восьми команд, участвующих в Чемпионате России, только ЖФК «Рязань-ВДВ» полностью финансируется за счет регионального бюджета.

– Также стоит отметить, что количество игроков-рязанцев в основном составе ЖФК составляет четыре человека из 19, – сообщил «Комсомолке» министр спорта Владислав Фролов. – В ходе анализа была выявлена одна из самых низких посещаемостей болельщиками матчей, а также слабая внебюджетная деятельность. В 2020 году внебюджетные деньги ЖФК «Рязань-ВДВ» составили 70 тысяч рублей, при затратах на содержание клуба из регионального бюджета – 42 млн рублей.

Подчеркнем, что речь идет о 2020 годе. Но за участие в Лиге Чемпионов в 2018 и 2019 годах, например, женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» заработал около 10 млн рублей. Такими результатами не может похвастать ни один из профессиональных клубов региона.

Десантницы всегда приветствовали своих болельщиков. Станет ли теперь этот жест прощальным?

«Это приведет нас в тупик»

– Я узнала о ликвидации клуба чуть позже всех, – вспоминает капитан команды «Рязань-ВДВ» (ТНК) 1997-2003 гг. Ольга Летюшова. – Мы много слышали о развитии женского футбола от разных руководителей у нас в стране раньше и сейчас. Еще будучи игроком команды, всегда с оптимизмом смотрела в будущее и ждала толчка в нашем российском женском футболе примерно такого же, как в Европе или в США. С годами я стала смотреть на многие вещи совсем по-другому и стала понимать, что в женский футбол приходят далеко не профессионалы, люди, не знающие его. И им неинтересна судьба его развития как профессионального олимпийского вида спорта.

По мнению Ольги, судьба «Рязани-ВДВ», как и судьба многих великих титулованных команд, таких как «Энергия», «Лада», ЦСКА ВВС, «Россиянка» и других – никому неинтересна. – Клубы становятся не нужны всем, кроме сопереживающих болельщиков да самих игроков, – продолжает Летюшова. – Распадаются великие команды с богатой чемпионской историей, и в результате становится слабый и неинтересный чемпионат России, слабый уровень подготовки игроков и команд. Все это приведет нас в тупик и откинет еще ниже в рейтинге сравнения с ведущими командами мира.

P.S.

Выслушать точку зрения генерального директора ЖФК «Рязань-ВДВ» Светланы Подоль надеемся к ближайшему выпуску «толстушки».