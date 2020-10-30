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Спорт

Операция «Ликвидация»: почему власти решили закрыть ЖФК «Рязань-ВДВ»

Чиновники рассказали «Комсомолке», на что они планируют потратить высвободившиеся 42 миллиона
Авторы (2):
Александр ЕФАНОВ
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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Благодаря выступлению в Лиге чемпионов УЕФА рязанскому клубу удалось заработать 10 млн рублей, а местным болельщикам – увидеть игры грандов европейского футбола.

Благодаря выступлению в Лиге чемпионов УЕФА рязанскому клубу удалось заработать 10 млн рублей, а местным болельщикам – увидеть игры грандов европейского футбола.

12 октября министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируется. По словам чиновника, решение о прекращении деятельности клуба приняли после «тщательного анализа и большой аналитической работы». Они-то и показали, что содержание профессионального клуба – это большие финансовые затраты, мол, лучше закрыть ЖФК, а деньги перераспределить и направить на содержание создаваемой на базе ФОКа в Новомичуринске государственной спортивной школы «Дельфин». Кроме того, деньги пойдут на развитие массового детско-юношеского спорта, в том числе и на отделения по женскому футболу в спортшколах олимпийского резерва. В минспорте также отметили, что закрытие других профессиональных клубов Рязани в ближайшие годы не планируется.

– Знаете, что меня больше всего корежит? Вот я в прошлом профессиональная спортсменка, и я вроде бы как выступаю против профессионального спорта. Я против такого профессионального спорта, который стал чуть ли не ярмаркой тщеславия – продается, покупается... – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева. – Что касается закрытия ЖФК «Рязань-ВДВ», то чувства в душе у меня двойственные. С одной стороны, профессиональный клуб закрыли, а с другой стороны, ну и правильно сделали, денег сэкономили. Потому что ограничено количество денег в бюджете Рязанской области, тем более во время пандемии коронавируса.

Низкая посещаемость и слабые заработки

Когда речь идет о закрытии профессионального спортивного клуба, чиновники в своей риторике всегда используют детей. Якобы на их развитие нужно обратить внимание в первую очередь, и не стоит кормить приезжих дармоедов из других регионов. Другая точка зрения, что не будет должного развития детско-юношеского спорта, если мальчики-девочки не будут видеть рядом профессионалов, если не будет тех, на кого можно равняться.

В минспорте об этом тоже знают и сообщают, что «количество спортсменов, занимающихся на отделении женского футбола в спортивных организациях Рязанской области, составляет 59 человек. Для сравнения, футболом среди юношей занимаются более 5 тысяч человек». То есть и девочек-то толком нет, мечтающих о большом футболе.

Но это не единственная причина, по которой власти решили ликвидировать ЖФК. После финансового анализа содержания женских футбольных клубов, выяснилось, что из восьми команд, участвующих в Чемпионате России, только ЖФК «Рязань-ВДВ» полностью финансируется за счет регионального бюджета.

– Также стоит отметить, что количество игроков-рязанцев в основном составе ЖФК составляет четыре человека из 19, – сообщил «Комсомолке» министр спорта Владислав Фролов. – В ходе анализа была выявлена одна из самых низких посещаемостей болельщиками матчей, а также слабая внебюджетная деятельность. В 2020 году внебюджетные деньги ЖФК «Рязань-ВДВ» составили 70 тысяч рублей, при затратах на содержание клуба из регионального бюджета – 42 млн рублей.

Подчеркнем, что речь идет о 2020 годе. Но за участие в Лиге Чемпионов в 2018 и 2019 годах, например, женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» заработал около 10 млн рублей. Такими результатами не может похвастать ни один из профессиональных клубов региона.

Десантницы всегда приветствовали своих болельщиков. Станет ли теперь этот жест прощальным?

Десантницы всегда приветствовали своих болельщиков. Станет ли теперь этот жест прощальным?

«Это приведет нас в тупик»

– Я узнала о ликвидации клуба чуть позже всех, – вспоминает капитан команды «Рязань-ВДВ» (ТНК) 1997-2003 гг. Ольга Летюшова. – Мы много слышали о развитии женского футбола от разных руководителей у нас в стране раньше и сейчас. Еще будучи игроком команды, всегда с оптимизмом смотрела в будущее и ждала толчка в нашем российском женском футболе примерно такого же, как в Европе или в США. С годами я стала смотреть на многие вещи совсем по-другому и стала понимать, что в женский футбол приходят далеко не профессионалы, люди, не знающие его. И им неинтересна судьба его развития как профессионального олимпийского вида спорта.

По мнению Ольги, судьба «Рязани-ВДВ», как и судьба многих великих титулованных команд, таких как «Энергия», «Лада», ЦСКА ВВС, «Россиянка» и других – никому неинтересна. – Клубы становятся не нужны всем, кроме сопереживающих болельщиков да самих игроков, – продолжает Летюшова. – Распадаются великие команды с богатой чемпионской историей, и в результате становится слабый и неинтересный чемпионат России, слабый уровень подготовки игроков и команд. Все это приведет нас в тупик и откинет еще ниже в рейтинге сравнения с ведущими командами мира.

P.S.

Выслушать точку зрения генерального директора ЖФК «Рязань-ВДВ» Светланы Подоль надеемся к ближайшему выпуску «толстушки».

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