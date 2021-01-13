В канун старого Нового года Прио-Внешторгбанк и Рязанский театр кукол подвели итоги совместной акции #открыткаждому. С середины декабря и вплоть до окончания новогодних каникул зрители театра получали поздравительные открытки, которые можно было подписать и отправить любому адресату.За праздничные дни театральная почта собрала более полутора тысяч новогодних посланий от рязанцев. Одни писали теплые слова одиноким пожилым людям, другие радовали родных и близких, в том числе живущих в далеких уголках страны, а третьи обратились к самому Деду Морозу.Рязанские школьники Богдан, Кирилл и Алиса Бережные посетили вместе с бабушкой традиционную елку для многодетных семей. Они подписали открытку для своей второй бабушки, поздравили ее с Новым годом, пожелали добра и счастья.- Нам очень понравилась идея дарить на праздник бумажные открытки. В нашем детстве нам присылали открытки по почте, и мы храним эти письма до сих пор. Но сейчас традиция уходит в прошлое. В век информационных технологий все поздравляют друг друга в соцсетях, по электронной почте. Эта акция послужила поводом рассказать детям об замечательной доброй традиции, и ребята с интересом рассматривали открытки. Даже предложили всегда отправлять письма на праздники, и теперь традиция возродится в нашей семье, - рассказала Елена Бережная, мама четверых детей, младшему из которых нет и полугода.В день завершения акции в театре кукол коробки с поздравительными открытками с интересом разбирал главный герой новогодней елки – Дед Мороз. «Подари мне, пожалуйста, ролики», «Пусть мои родные будут живы и здоровы», «Спасибо театру кукол и Приобанку за заботу и внимание - представление было удивительным», «Счастья, добра и чтобы не было скучно» - зачитывался он строчками из детских открыток.- Столько хороших пожеланий прислали ребята, постараюсь все обязательно исполнить, а вы только не забывайте верить в чудо! – произнес сказочный волшебник.Как стало ясно из детских писем, новая акция пришлась по душе юным зрителям и подарила теплоту и надежду на лучшее тысячам рязанцев.Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России №212.Реклама.