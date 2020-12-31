Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и отмену массовых мероприятий, города готовятся ко встрече Нового года и ждут туристов в гости. Предлагаю Вашему вниманию пять направлений рядом с Рязанской областью. Собираем чемодан, надеваем масочку, помним про дистанцию, гигиену рук и вперед!Калуга: туда, где Новый годВ 2020 году Рязань передала Калуге символ Нового года - снежинку. И теперь колыбель космонавтики ждет всех россиян к себе на праздник.Зимние активности будут проходить на восьми основных площадках: площадь Старый Торг, площадка в Гостиных рядах, Центральный парк культуры и отдыха, Театральная площадь, улица Театральная, Новый парк на Марата, набережная Яченского водохранилища и площадка у музея космонавтики, которая станет местом церемонии передачи снежинки следующему городу - Нижнему Новгороду.На улицах города уже появились необычные елки со светодиодными экранами, зайцы, тюлени, снеговик-авиатор, конек с леденцами, волшебный тоннель, световые конструкции в виде планет, звезд, хлопушек, спутника в снежинке. Это все и немного больше Вы увидите, гуляя по Калуге.Героями новогодней сказки станут непривычные для нас персонажи: Ученый, Мастерица, Спортсмен и Хозяюшка. Их легко узнать. Они будут в космических шлемах.Для знакомства с Калугой предлагаю пройтись по улочкам города, познакомиться с историей, проникнуться атмосферой, узнать все тайны и легенды. А для того, чтобы было познавательно и празднично одновременно советую заказать костюмированную экскурсию с викторинами и подарками. Вы узнаете, как выглядел город 200 лет назад и попробуете официальный десерт Нового года - калужское тесто.Если одной экскурсии будет мало, тогда присоединяйтесь к бесплатным пешеходным экскурсиям по новогоднему городу. Старт ежедневно в 15:00 от визит-центра «Калужский край» в Гостиных рядах. А также бесплатные автобусные экскурсии. Ежедневно в 12.00 от туристско-информационной точки «Калужский край» на площади Театральная. Обязательна запись по тел.: +7(4842) 56-25-78.Обязательный план действий:- Запечатлеть на память главную елку города на Старом торге;- Зайти в гости к Дедушке Морозу в его резиденцию в центральном парке культуры и отдыха;- Посмотреть на выставку ледяных фигур во дворе усадьбы Золотаревых;- Пройтись под звездным небом по пешеходной части Театральной улицы;- Отправиться в космическое приключение в музее истории космонавтики;- Посетить мастер-классы и поучаствовать в квестах у покровительницы калужских мастеров Параскевы в Доме мастеров;- Повеселиться на рождественских ярмарках;- Сделать селфи со Снежной Королевой в ее резиденции в отеле «Амбассадор Калуга»;- Съездить на горнолыжный комплекс «Квань», расположенный в 15 минутах от центра Калуги. Там можно съехать на лыжах или сноуборде со склона, а можно всей семьей весело покататься на тюбинге. А после согреться в сауне или хаммаме и подкрепиться в кафе с чудесным видом на склон.От Рязани до Калуги 308 км.Воронеж: туда, где находится Родина ВДВ и российского флота.Воронеж, несмотря на пандемию, вовсю готовится встретить долгожданный праздник: главная елка гордо высится на площади, улицы зажглись гирляндами, на витринах бодро моргают огоньки.Первым делом отправляйтесь на площадь Ленина, чтобы зарядиться волшебным настроением. Вы попадете в сказку Ханса Кристиана Андерсена «Снежная Королева» и увидите «Сказочный город», «Сани Снежной Королевы», восхитительный «Ледяной дворец», а также кукольные домики, пеструю карусель и необыкновенные световые инсталляции. От площади прогуляйтесь по главной улице Воронежа – проспекту Революции. Обращайте внимание не только на витрины магазинов, соревнующиеся друг с другом в новогоднем декоре, но и на исторические здания, многие из которых являются памятниками архитектуры.Завершите прогулку в музее им. И.Н. Крамского, где проходит выставка, посвященная 150-летнему юбилею воронежского художника, живописца крестьянской жизни и красоты простой русской женщины, ученика Репина – Александра Бучкури. Совсем рядом с музеем – величественный Благовещенский собор. Не обойдите его вниманием. Храм является третьим по величине в России и поражает великолепием росписей и убранства.Почти напротив собора – Петровский сквер, одна из «визитных» карточек города. Назван в честь Петра I, который в Воронеже начал строительство российского флота. Знакомство с эпохой Петра продолжите, спускаясь на набережную города и Адмиралтейскую площадь. Здесь было заложено первое в России Адмиралтейство, а сейчас находится одна из главных достопримечательностей города – точная копия первого линейного корабля горделивая «Гото Предестинация». Обязательно поднимитесь на борт и посетите музей внутри судна. Продолжая знакомство с эпохой судостроительства, зайдите в другой тематический музей – «Петровские корабли».Вечером запланируйте визит в Камерный театр – культурный центр Воронежа, обладатель трех наград «Золотая маска». Артисты будут делать новогоднее шоу и покажут все лучшее сразу! 2 и 3 января зрителей приглашают на настоящий новогодний праздник театра под названием «Сумасшедшая ночь». А по пути на представление загляните в «Амиталь на Пушкинской» – флагманский книжный магазин с особенной атмосферой. В рамках культурной программы запланируйте визит в музей Бунина, который был открыт несколько месяцев назад в честь 150-летия со дня рождения гениального писателя и Нобелевского лауреата, уроженца Воронежа, Ивана Бунина.В поисках гастрономических удовольствий посетите Центральный рынок, который носит звание одного из лучших в России. Там Вы сможете приобрести продукцию собственного производства и воронежских производителей. Обязательно купите в подарок родным и друзьям воронежские пряники.От Рязани до Воронежа 399 км.Тамбов: туда, где сбываются мечтыВ Тамбовской области введены ограничения и запреты на новогодние праздники, однако, посетить Тамбовщину все же стоит, чтобы проехать по маршруту «В поисках счастья». В нем собраны самые известные «счастливые» места города, которые исполнят ваши заветные желания.Памятник студенту (ул. Советская).Студенты — народ суеверный. Именно студенчество является автором множества примет, приносящих удачу. Для того, чтобы поймать удачу за хвост, нужно ненадолго положить свою зачетку в рюкзак бронзового студента и тогда пятерка на экзамене обеспечена. Пожать руку студенту стоит, даже если экзамены давно сданы, а годы учебы остались в далекой памяти.Памятник Адмиралу Ушакову (пересечение улиц Советской и Лермонтовской).Следующий пункт маршрута, где можно попытать счастье — небольшой сквер, в котором установлен памятник флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову. Внушительных размеров бронзовая медаль с горельефами показывает картины русско-турецкого морского сражения, центром композиции является лик адмирала Ушакова. На постаменте есть одна историческая деталь — подлинное пушечное ядро со времен войны с Наполеоном. Многие верят, что если загадать желание и потереть ядро, то желание непременно сбудется.Тезиков мост (ул. Набережная).Народные приметы гласят, что если загадать желание и пройти по мосту, задержав дыхание, желание сбудется, и чем длиннее будет этот мост, тем меньший срок потребуется для его исполнения. Тезиков мост как раз самый длинный мост в городе.Мост влюбленных (ул. Набережная).С этим мостом связано сразу несколько счастливых традиций. Одна из них гласит, что для крепости союза молодой супруг должен перенести суженую через мост. Другая традиция обещает семейное счастье, для чего необходимо повесить замок с именами влюбленных на дерево любви у моста, а ключи от замка бросить в реку. Даже если вы давно обрели благополучие в любви или браке, лишняя порция счастья не навредит.Памятник Тамбовской казначейше (ул. Коммунальная).В центре улицы, напротив бывшего магазина Толмачевых, установлен памятник героине произведения М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша». Несмотря на некоторую эпатажность скульптуры, казначейша в Тамбове прижилась и уже стала визитной карточкой города. Появились и традиции, связанные с пышногрудой красавицей — прохожие то и дело полируют туфельку Авдотьи Николаевны на счастье. Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»От Рязани до Тамбова 288 км.Саранск: туда, где чисто и уютно.Город с древней историей и богатым индустриальным прошлым, шестикратно становившийся призером конкурса «Самый благоустроенный город России» и один из организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. Сюда нужно приехать, чтобы примерить национальный мордовский костюм, попробовать на вкус медвежью лапу и своими глазами увидеть молодую, образцовую провинцию, сохранившую колорит и оригинальность.Визитная карточка Саранска - Кафедральный собор. Это один из самых больших и красивых храмов России. Рядом с собором расположена Советская площадь (именно здесь установлена главная елка и горит новогодняя иллюминация), парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, недалеко находится набережная реки Саранки, площадь Тысячелетия и стадион «Мордовия Арена».Приехав в столицу Мордовии, нужно обязательно:- посетить музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и получить удовольствие от знакомства с работами известного на весь мир скульптора Степана Эрьзи;- зайти в гости к мордовскому Деду Морозу ЯкшамАтя в Мордовском национальном драматическом театре. Он поздравит вас с праздником на русском и мордовском языках. Кроме самого ЯкшамАтя в представлении примут участие Снегурочка (Ловонь стирнясь), символ Саранска - Лиса (Келазсь) и символ наступающего года по восточному календарю Бык (Ведражзсь);- окунуться в безмятежность мордовской природы, посетив Мордовский заповедник – одного из старейших заповедников в стране;- проехать по православным святыням Саранска, чтобы увидеть сияние золотых куполов монастырских ансамблей;- попробовать национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам;- увезти с собой тавлинскую игрушку на память;- восхититься чистотой и уютом столицы Мордовии.От Рязани до Саранска 355 км.Липецк: туда, где есть минеральный курортСюда едут поправить здоровье минеральными водами, прогуляться под сенью лип и попробовать шоколад из цветков дерева, изображенного на гербе города. В новогодние каникулы Липецк предлагает для туристов такие активности:- записаться на экскурсию в историко-культурный музей по старинному купеческому дому и творческий мастер-класс. В интерьерах здания вы узнаете об истории дома и его владельцах, о традициях празднования Нового года и Рождества в 19 веке. Какие традиции были заведены в купеческих семьях, чем украшали елку, какие подарки дарили друг другу и принять участие в творческом мастер-классе по декорированию игрушки на елку.- слепить своими руками романовскую игрушку в музее народного декоративно-прикладного искусства. После обжига ее можно будет забрать с собой и самостоятельно раскрасить акриловыми красками. Во время программы участники узнают о народном промысле, познакомятся с сюжетами игрушки и услышат, как поет романовская игрушка-свистулька.- прогуляться по Нижнему парку Липецка. Детям будет интересно посетить зоопарк, в котором с 1 по 10 января маленьких посетителей будет встречать Дед Мороз, а взрослым – липецкий бювет, чтобы попробовать из источника минеральную воду, на целебные свойства которой обратил свое внимание Петр Первый.- найти по городу все арт-объекты из металлолома сочинского скульптора Акопа Халафяна. Подсказка: начните поиски с Верхнего парка, там больше всего его скульптур.- поймать волну адреналина на горнолыжном курорте «Hillpark». Для липчан и гостей города подготовили новогодние программы на свежем воздухе. Также здесь Вы сможете покататься на лыжах и сноуборде, попариться в баньке и подзарядиться в кафешке горячими блюдами.От Рязани до Липецка 266 км.Оксана Казнина, автор туристического блога \\"Куда Надо?\\"К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!