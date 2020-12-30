Команда из Санкт-Петербурга восьмого номера с надписью OVECHKIN проиграла в Рязани в заключительном матче-2020 для \\"горожан\\". При этом ни Овечкин, ни его партнеры так и не смогли распечатать ворота Дмитрия Годеса. Подопечные Сергея Решетникова, состав которых изменился, помогли голкиперу, да и забросили три шайбы в ворота соперников с берегов Невы.Первую шайбу в ворота ХК \\"СКА-Нева\\" отправил пополнивший ряды \\"Рязани\\" воспитанник ярославской школы хоккея Виктор Пластинин.- Надо играть в атакующий хоккей, тем более, что играем дома, при своих трибунах. Надо радовать болельщиков, - коротко свою философию игрока выразил Пластинин.\\"Девятка\\", отметим это, провела активно весь матч, доставив вместе с партнерами по тройке нападения немало хлопот оборонцам питерской дружины.Отметим, что \\"СКА-Нева\\" активизировалась после пропущенной шайбы, но дело до гола так и не дошло. Уже во втором периоде рязанцы классически разыграли большинство, и Никита Громов сумел реализовать замысел товарищей по команде.- Думаю, что мы движемся в правильном направлении, находим свою игру. То, что упустили в последних матчах, - автор гола излучал оптимизм.В третьем периоде прессинг хозяев льда усилился, и еще один новичок \\"Рязани\\", Дмитрий Марковин, в третий раз поразил ворота соперников. Как оказалось, форвард установил статус-кво в этом противостоянии, поспособствовав тому, что его новый клуб закончил уходящий год на мажорной ноте:- Давно не играл, хотелось выйти на лед и почувствовать тот самый запах игры и ее вкус. Центральный [нападающий], знаю, давно в Рязани играет, а с Куракиным мы еще в \\"Динамо\\" играли - взаимопонимание быстро нашли. Хороший коллектив: и ребята, и руководство. Да и болельщики ярые в Рязани.Следует подчеркнуть, что селекционная работа и усилия тренеров по сплочению коллектива позволили 29 декабря увидеть на льду \\"Олимпийского\\" другую команду: организованную, играющую в осмысленный тотальный хоккей \\"все в нападении, все в обороне\\", о чем и говорят цифры статистики. Игроки \\"Рязани\\" бросили в створ ворот 31 раз, а \\"СКА-Нева\\" лишь 19.- Сегодня игра была, как говорят, на четыре очка, - видно, что главный тренер \\"Рязани\\" был доволен действиями команды. - Ребята прониклись атмосферой зрителей. Это крайняя игра в уходящем году - надо было порадовать болельщиков.И напоследок осталось поздравить до этой встречи получившего в свой адрес град критических стрел вратаря Годеса с \\"сухарем\\".Кстати, его дублером в этом матче был Литвинов - слова Решетникова о том, что \\"будет чистка состава\\", сбываются.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!