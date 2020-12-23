За неделю до Нового года Рязань окутала атмосфера волшебства – засияли огнями нарядные елочки, всюду зажглись гирлянды, украшены парки и скверы. Праздничное настроение создает у горожан и общественный транспорт. В этом году автобусы и троллейбусы вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении.Красиво, уместно, безопасноТрадиция украшать общественный транспорт к Новому году зародилась в нашем городе давно, а в прошлом году Рязань впервые решила провести конкурс на лучшее праздничное оформление троллейбусов и автобусов. МУП «Управление рязанского троллейбуса», которое теперь курирует и автобусный парк, ежегодно закупает разнообразные новогодние украшения для своего подвижного состава. Почти все водители и кондукторы охотно соглашаются нарядить к празднику свой транспорт, чтобы не просто украсить рабочее место, но и погрузить пассажиров в атмосферу новогоднего волшебства. Самые активные и творческие экипажи не жалеют времени и сил на создание декора и с азартом участвуют в конкурсе.– Управление троллейбуса традиционно закупает новогодние украшения, но те, кто хочет посоревноваться и настроен на победу, готовы вложить и собственные средства. В конкурсе участвуют по желанию, и это далеко не все наши экипажи. При этом абсолютное большинство наряжает транспорт вне конкурса, – отмечает руководитель службы движения МУП УРТ Татьяна Макушкина.Среди троллейбусов и автобусов выберут по тройке лидеров. Как и в прошлом году, оценивать будет специально созданная комиссия. Жюри обратит внимание на внешний вид транспорта, убранство салона и костюмы экипажа.– В этом году при выборе победителей конкурса мы будем смотреть на степень приложенных ими усилий. Также обязательно будем оценивать, красиво ли оформление, уместно ли оно, безопасно ли для пассажиров и водителей. Внутри транспорта обязательно должно создаваться праздничное настроение, – поделилась член конкурсного жюри Татьяна Викторовна.На улицах города уже появляются нарядные автобусы и троллейбусы, и горожане с интересом оценивают новогодний транспорт. Мишура, елочные игрушки, праздничные наклейки, новогодние пожелания и стихи… чего только не увидишь в дороге. В такой обстановке поездка проходит быстрее и приятнее даже в часы пик, пасмурным утром или в длинном заторе.– Приятно ездить в оформленном поновогоднему транспорте. Некоторые автобусы и троллейбусы украшены с большой любовью и душой, с дизайнерским мастерством. Сразу создается ощущение праздника, улучшается настроение, что особенно важно в наше хмурое время, – поделились с нами рязанские пассажиры.«Неделю жила в троллейбусном парке»Фантазия и умелые руки рязанских водителей и кондукторов порой приятно удивляют пассажиров. Так, в прошлом году водитель троллейбуса Екатерина Косолапова своими руками расписала новогодними узорами весь салон. Из уютного сказочного троллейбуса не хотелось выходить, и дети даже просили родителей проехать лишнюю остановку, чтобы лучше рассмотреть рисунки. На создание новогоднего убранства у Екатерины ушла неделя. Она рисовала гуашью, а когда краска высыхала, «ламинировала» скотчем, чтобы сохранить работу и не испачкать пассажиров.– Водителем троллейбуса я работаю уже 9 лет, и к каждому Новому году стараюсь украшать салон. Когда объявили конкурс, решила проявить фантазию. Подобрала подходящие картинки и стала их изображать на стеклах, стенах троллейбуса. Старалась так размещать рисунки, чтобы не загораживать пассажирам обзор. Только заднее стекло полностью расписала узорами. Работала в перерыве между утренними и вечерними рейсами, когда у меня обычно отдых. Можно сказать, я неделю жила в троллейбусном парке. Пришлось договариваться со слесарями, чтобы они машину хранили в теплом боксе, потому что краски не ложатся на холодное стекло. Троллейбус выпускали в рейс, только когда краска полностью высыхала.Нарядный троллейбус по маршруту №1 постоянные пассажиры хорошо знают и уже интересуются, чем удивит Екатерина на этот раз.– Мне было очень жаль стирать картинки после праздников, а весной тот троллейбус к тому же пришлось списать. Так что в этом году, если и буду участвовать в конкурсе, то на троллейбусе мужа – он тоже водитель. Ему недавно выдали новый чистый транспорт, его приятно будет украшать.Екатерина признается, что старается в первую очередь для пассажиров, создает общегородское настроение праздника.– В уходящем году люди оказались в сложном положении, многие озлобились, стали мрачными. А мы будем стараться поднимать настроение. Детям очень нравится кататься в разрисованном троллейбусе, да и взрослым тоже. Даже центральному диспетчеру звонили и восхищались. Слова благодарности мне очень приятны, и большего не нужно.«Мы создаем праздник»Среди автобусов самым нарядным в прошлом году признали экипаж НефАЗа» – водителя Сергея Дворянкина и кондуктора Татьяны Лариной.Рязанцы до сих пор помнят, как по городу курсировал светящийся гирляндами автобус. Кстати, нынешней зимой эта «двадцадка» первой среди коллег зажгла в салоне свои новогодние огни.В тандеме с кондуктором Татьяной Лариной Сергей Дворянкин работает с 2015 года, и каждый раз поражается ее творческим задумкам. Вместе они украшали городские ЛиФЗы» и «НефАЗы».– В этом году она вновь настроена на победу, пообещала опять удивить меня, готовит какойто сюрприз. Скоро мы с пассажирами все узнаем! – поделился Сергей. – А пока, как и в прошлом году, мы первыми повесили гирлянду. Мне очень понравилось, как украсили первый «Рязморобус», сделали яркое освещение, и я решил повторить. Для прошлогоднего конкурса купил гирлянду и сам ее повесил. В этом году мне помогала дочь, потому что времени не хватало – у меня появился сменщик, и машина всегда в работе. Раньше я неторопливо украшал автобус в свой выходной, но теперь придется все делать быстро.Экипаж признается, что украшает автобус не для конкурса, а прежде всего на радость пассажирам, чтобы скрасить серые будни.– Мы создаем праздник, поднимаем людям настроение по пути на работу. Пусть я за рулем и не общаюсь с пассажирами, но в зеркало вижу, как они улыбаются, разглядывают наше убранство. Так мы приободряем народ, боремся с пандемией. Недавно даже пассажир шоколадку подарил со словами: «Спасибо, что настроение подняли! Зашли к вам в автобус, как на новогоднюю елку!»Гирлянды, музыка… не хватает только Деда Мороза. И Сергей обещает исправить этот недочет.– В этом году вновь постараюсь надеть костюм Деда Мороза, уже приготовил реквизит. Мне в радость помахать из окошка маленьким деткам – они так счастливы увидеть «настоящего волшебника».Новогодний транспорт будет ездить по городу вплоть до Старого нового года 14 января, а итоги конкурса подведут уже 25 декабря. Победителей ждут денежные призы, но главный подарок для всех – вера в новогоднее чудо, которое мы все так ждем.КСТАТИВ 2019 году на улицы Рязани впервые выехал новогодний автобус «Рязморобус». Через весь город рейс следовал с оркестром, и на остановках из салона выходили музыканты в новогодних костюмах. На каждой остановке бэнд устраивал 10минутное выступление, исполняя любимые новогодние песни. В предстоящие новогодние дни на улицы выедет «Почтобус» с изображением Рязанского Почтальона – главного глашатая предстоящих праздников.