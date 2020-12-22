Владимир Фрекауцан прошел путь от стажера до ведущего инженера, представляющего предприятие за рубежом.

К чему может привести детская мечта? Если гореть всем сердцем, то даже вопреки суровой реальности, заветное желание обязательно сбудется. Герой нашей публикации Владимир Павлович Фрекауцан в юности мечтал стать морским офицером, а судьба воплотила задуманное иначе – работа в оборонном комплексе, поездки в дальние страны и походная военная жизнь в мирное время.

«1 сентября пошел в институт, а на следующий день жена родила»

Не напрасно считается, что активные люди выглядят моложе и сохраняют ясный ум до глубокой старости. В свой юбилей новоиспеченный пенсионер Владимир Фрекауцан удивляет не только высокими достижениями в карьере, но и почти военной выправкой, горящим взглядом и оптимизмом. Всю свою трудовую жизнь он посвятил Рязанскому конструкторскому бюро «Глобус» и до сих пор получает радость от любимой работы.

У Владимира Фрекауцана молдавские корни, но родился и вырос он в Рязани, в обычной рабочей семье. Его отец приехал на строительство Рязанского нефтеперерабатывающего завода и навсегда остался жить в городе. Мать переехала в Рязань из Воронежской области, встретила здесь свою судьбу, так и создалась семья. Вскоре на свет появился Володя. С детства мальчик мечтал стать военным и после школы сделал две попытки поступить в военноморское училище.

– Я хотел стать морским офицером, наверное, начитался романтических книжек. Два раза ездил во Владивосток поступать в училище, но безуспешно, – признается Владимир Павлович.

После школы состоялось первое скоротечное знакомство Владимира с «Глобусом» – 3 месяца проработал учеником фрезеровщика, пока не призвали в ряды Вооруженных Сил. Служил в Казахстане на полигоне Министерства обороны в радиотехнических войсках на должностях рядового и сержантского состава. Вернувшись из армии, Владимир первым делом, как истинный романтик, стремительно устроил личную жизнь.

– Жену я привез из Узбекистана, когда гостил у тетки в Самарканде. После демобилизации заехал к сестре матери, и она меня познакомила с девушкой. Буквально через две недели после первой встречи я сделал Людмиле предложение, и мы сразу расписались в местном ЗАГСе.

В Рязань Владимир вернулся с молодой супругой и сразу поступил на подготовительные курсы в Рязанский радиотехнический институт. Вскоре его зачислили на радиотехнический факультет. Несмотря на взрослую семейную жизнь, Владимир твердо решил получить качественное очное образование.

– К тому времени я уже создал семью, и мой отец пообещал выплачивать мне инженерский оклад, лишь бы я хорошо учился и получил высшее образование, – вспоминает Владимир Павлович. – Первого сентября я пошел первый раз в институт, а на следующий день моя жена родила первенца – Сергея. В то время, чтобы обеспечить семью, мне пришлось крутиться.

В год окончания института у супругов родилась средняя дочь Олеся, затем на свет появился третий ребенок – дочь Ксения.

Коллеги высоко ценят и кулинарные способности Владимира.

На защиту диплома – из больницы

На последнем курсе Владимир Павлович вплотную занялся подготовкой дипломной работы. Его научным руководителем стал инженер РКБ «Глобус» Владимир Павлович Ивлев:

– Владимир Фрекауцан пришел к нам на предприятие на преддипломную практику и с первых дней проявил себя с положительной стороны. Я был его научным руководителем и могу отметить, что он проявлял инициативу, неподдельный интерес к дипломному проекту, ему было важно, найдет ли тема практическое применение в разработках. Он отличался хорошей дисциплиной, выполнял все поручения в срок и с душой. После успешной защиты диплома Владимир Павлович поступил к нам в лабораторию, где мы занимались разработкой новой аппаратуры, и он сразу влился в процесс, сдружился с коллективом.

Примечательно, что за несколько дней до защиты диплома Владимир Фрекауцан попал в больницу изза аппендицита. После недавно перенесенной операции он «героически» сбежал из палаты на защиту и достойно представил работу комиссии.

В 1982 году по окончании вуза выпускник по распределению поступил работать в РКБ «Глобус». Хотя ему предлагали должность мастера цеха, Владимир выбрал уже ставший родным отдел, где готовил диплом.

– Мне очень повезло открыть свой трудовой стаж в большом дружном коллективе, с грамотным руководством и хорошими наставниками. В то время на предприятии работало очень много молодежи, мы все сдружились, нам было весело и интересно работать. Постоянно получал новые знания, занимался новыми разработками. Сразу понял, что предприятие серьезное и заботится о своих специалистах.

Долгие годы Владимир Фрекауцан занимается разработкой контрольной аппаратуры для проверки изделий, создает проверочные комплексы аппаратуры для заводовизготовителей и для использования в местах эксплуатации. Весь свой трудовой путь, начиная со стажировки и до достижения пенсионного возраста, он провел в одном отделе и одной бригаде. Начинал с инженера – молодого специалиста, прошел через повышения категории, а потом стал и ведущим инженером. Он сумел выстоять с родным предприятием и в тяжелые 90е.

– После 1991 года меня не раз посещали мысли сменить работу, как сделали многие бывшие коллеги. Признаюсь, что от увольнения меня отчасти спасло то, что я, как многодетный отец, стоял в очереди на получение квартиры. Финансово было тяжело, приходилось подрабатывать, крутиться, чтобы прокормить семью. Предприятие достойно выдержало испытание девяностыми, нашло свою нишу в отрасли, и в этом заслуга генерального директора и его помощников, – считает Владимир Павлович.

20 лет в командировках

В начале 2000-х «Глобус» стал поставлять продукцию за рубеж, и жизнь Владимира Фрекауцана наполнилась командировками.

– Первый раз было волнительно ехать за границу, да еще и с такой миссией. Мне тогда было 45 лет, но за пределы России я пока не выезжал. Первой зарубежной страной был Китай. В то время китайцы заглядывались на нас, а теперь смотрят с высоты своей самодостаточности. За годы моих визитов в Китай страна изменилась очень сильно, стала богаче. Например, раньше китайцы все ездили на велосипедах, а сейчас – на электромобилях, электровелосипедах, мотоциклах. С улиц исчезли нищие, – отмечает он.

Коллеги удивляются его способности схватывать языки на лету. Хотя в полном объеме иностранные языки выучить ему не удалось, но на бытовом уровне знаний хватает. Без лишней скромности отметим, что Владимир Павлович владеет азами английского, французского, арабского, китайского.

– За рубежом в основном приходится общаться поанглийски. По работе нам предоставляют переводчика, но если выйти в город, то придется общаться самому. Чтобы пообедать в кафе или купить чтото, надо знать минимум. Сейчас проще стало, появились интернетпереводчики.

– Раньше из зарубежных командировок привозил электронику, посещал русскоговорящие рынки, покупал жене украшения, а теперь все стало возможно купить дома, да еще и дешевле. Сейчас нет смысла чтото привозить из поездок – мы стали жить богаче и достойнее. В условиях пандемии вообще стало очень сложно выгодно купить чтото интересное,

– делится Владимир Павлович. – Но я всетаки стараюсь радовать домашних подарками, знаю, что семья каждый раз с нетерпением ждет моего возвращения.

На службе в армии Владимира увлекла радиотехника, и он выбрал будущую профессию.

«Носить его фамилию – большая ответственность»

Свой юбилей 7 ноября Владимир Фрекауцан встретил в далекой командировке, оставшись практически без связи. Только родные и близкие с трудом дозвонились, чтобы передать краткие поздравления. Но за 20 лет командировок семья уже привыкла к подобным ситуациям.

– С трудом дозвонился до отца, он многие свои дни рождения встречает в дороге. Нам его не хватает в Рязани, но в то же время мы испытываем гордость. Носить его фамилию – большая ответственность. Желаю ему долгихдолгих лет жизни. В работе он достиг всего, чего хотел, так пусть продолжает трудиться и дальше, пусть найдет себе достойного приемника «оруженосца», – поделился сын Сергей.

К слову, Сергей Фрекауцан по примеру отца 3 года назад пришел работать в «Глобус» контролером радиоаппаратуры и приборов. По его словам, теперь он понял, почему отец так любит свою работу:

– Мне всегда казалось, что «Глобус» – недосягаемое место. С детства я гордился тем, что отец с нескрываемым удовольствием ходит на работу. Даже в лихие 90е, когда многие его знакомые ушли с предприятия, он сохранил верность «Глобусу». Заслужил уважение и авторитет, которых мне вряд ли достичь. Я хотел бы получать такое же удовольствие от работы, как и мой отец. Хотя такой же задор в глазах и уровень профессионализма мне еще долго зарабатывать. Прежде я проработал на многих заводах и могу сказать, что «Глобус» – единственное предприятие, где такой сплоченный интеллигентный коллектив.

Дочери Владимира Павловича перебрались в столицу. Средняя подарила ему внука, а младшей отец гордится за высокие достижения в карьере – она работает в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Семейное гнездо опустело, но очаг попрежнему греет. Владимир помогает жене по дому, иногда подменяет на кухне. Он прекрасно готовит – с душой и фантазией. Вот уже 44 года супруги вместе в горе и радости, а секрет семейного счастья видят в уступчивости.

– Я уступчивый человек, поэтому удается сохранять теплые семейные отношения на долгие годы. У нас прекрасные дети, трое внуков. Хотя меня жена всегда осуждала, что я балую детей, не ругаюсь, но я по натуре такой – не могу ругать. Считаю, что главное в воспитании – это доброта. Все наши дети выросли хорошими людьми, все чегото достигли в жизни.

Несмотря на вступление в пенсионный возраст, о спокойных буднях юбиляр и не думает.

– Пока есть здоровье, буду работать. Мне скучно просто сидеть дома на пенсии. В молодости у меня была потребность в самовыражении – писал стихи, рисовал, вырезал из дерева, но с возрастом эти желания поутихли. Работа у меня в приоритете, но, если образуется вакуум, мне есть чем его заполнить.

Коллеги и близкие поздравляют Владимира Павловича с юбилеем и желают ему оставаться таким же энергичным, дипломатичным и харизматичным!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ветеран РКБ «Глобус» Владимир Павлович Ивлев:

– Владимир Фрекауцан подавал большие надежды, и могу с уверенностью заявить, что все они реализовались. На новом этапе работы он стал принимать активное участие во внешней деятельности предприятия и внедрении аппаратуры. Проявил себя с лучшей стороны и вскоре стал представителем предприятия. В зарубежных командировках он – лицо не только предприятия, но и всей России. Руководство доверяет ему самостоятельно решать все возникающие вопросы. Желаю ему оставаться таким же отзывчивым, добрым, жизнерадостным, а главное – семейного благополучия и крепкого здоровья, долгого трудового пути в «Глобусе».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Инженеры Елена Валерьевна Марфина, Надежда Лазаревна Мазырина, Ольга Александровна Алексеева проработали с героем публикации в одной бригаде дольше всех. Они понастоящему гордятся незаурядным коллегой и рады давней дружбе:

– Владимира Павловича мы знаем очень давно, и за годы работы он проявил себя как ответственный сотрудник, выполняющий работу грамотно и всегда правильно. Он никогда не отказывает в помощи, в решении сложных вопросов. У него легкий характер, с ним очень приятно иметь дело. Владимир Павлович – разносторонний человек с массой увлечений. Он пишет прекрасные стихи, радует нас поздравительными строками на праздники. Ладится у него и в личной жизни – воспитал троих замечательных детей, троих внуков. Они с женой на своем дачном участке выращивают редкие сорта овощей и фруктов, угощают нас урожаем. Например, из выращенных своими руками роз Владимир Павлович готовит вкуснейшее розовое варенье. У него молдаванские корни, и в наши будни он привносит южный оттенок. Коллеги любят ездить с ним в командировки, потому что он не только решает рабочие вопросы на разных уровнях, но может организовать быт и вкусно готовит. Желаем ему успехов во всех начинаниях, поменьше сложных вопросов в командировках и больше времени проводить в Рязани. А самое главное пожелание – пожелание здоровья, а остальное приложится, ведь у него есть золотые руки и умная голова!