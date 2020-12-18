После «разрывного графика» рязанскому транспорту не страшно ничто?

Весной и в первой половине транспорт в Рязани ходил с перерывом. По несколько часов утром и вечером.

Мы всегда думали, что по ряду вопросов все живущие на одной с нами планете люди более или менее достигли согласия. То есть это такие банальные вещи, в отношении которых спорить даже как-то неуместно. «Хорошо» - лучше, чем «плохо», два плюс два равняется четырем, а общественный транспорт должен ходить достаточно часто, чтобы рассчитанные на 50 человек автобусы не переполнялись в три раза. Вот вроде очевидно же, и все равно порой приходится сталкиваться с альтернативными точками зрения. Мы не знакомы лично с людьми, отвечающими в Рязани за транспортную систему, но они явно те еще оригиналы.

Конечно, забитые под завязку в час пик автобусы - дело довольно обычное, эта проблема не решается по щелчку пальцев. Но некоторые решения рязанских властей, связанные с этим вопросом, слегка вгоняют в ступор. И в первую очередь здесь, конечно, вспоминается эта весна, когда ввели так называемый «разрывной график» работы общественного транспорта. Не знаем, что там могло «разорваться» помимо критично переполненных автобусов, однако после шквала критики график пришлось отменить.

Казалось бы, ну отменили и отменили, историю можно забыть. Но иногда складывается впечатление, что от пережитого абсурда рязанцы так и не отошли до конца, и теперь готовы с пониманием отнестись к любым минусам существующей системы. Мол, ну и что с того, что вечером автобусы элементарно не ходят в некоторые районы? Что с того, что автобусы регулярно набиты так, что внутри, как в стихотворении Стивенсона, «лежит живой на мертвом, и мертвый - на живом»? Что с того, что дороги не слишком-то разгружены, объездных путей местами просто нет, общественный транспорт ходит недостаточно часто и так далее? Все равно это лучше, чем «разрывной график».

Так вот у нас немного другое мнение по этому поводу. Хуже действительно всегда может быть, однако это не является решающим аргументом в пользу того, чтобы ничего не предпринимать. Тем более, что сейчас непростая ситуация с вирусом. Повсюду введен масочный режим, рекомендуется соблюдать дистанцию, а посреди всего этого колесят свободные от карантинных мер автобусы. Какие там маски и уж тем более дистанция!

В лучшем случае на конечной остановке кто-то лениво протрет тряпочкой поручни. Подобное положение дел не кажется нам нормальным. Нам вообще не очень интересно, насколько можно ухудшить уже существующую транспортную систему введением разнообразных «разрывных графиков». Нам интересно увидеть улучшения. В конце концов, кто-то же за это деньги получает.

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