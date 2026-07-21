Зарубежные туры в Рязанской области подорожали на 10,86% за год

Цены на туры в Турцию выросли в Рязанской области. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области за год стоимость зарубежных туров выросла на 10,86%, сообщает Банк России со ссылкой на Росстат. В июне услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 7,25%.

По мнению экспертов, причина подорожания - сезонный рост спроса, особенно на поездки в Турцию, а также некоторое ослабление рубля. На это направление приходится основной спрос жителей Рязанской области, поэтому рост цен оказался более заметным, чем в среднем по стране.

«Вместе с тем в Рязанской области больше, чем в целом по стране, подешевели яйца. Сказалось увеличение их предложения из-за роста производства. Заметно нарастили выпуск хозяйства региона», - говорится в презентации Банка России.