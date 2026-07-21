«Даю пощечину легонько, а он мне бьет со всей силы по лицу». Во время просмотра финала ЧМ посетитель бара сломал нос фанатке Аргентины

Конфликт произошел 19 июля во время футбольной трансляции. Фото пострадавшей и бара "Карась".

19 июля во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной в рязанском баре «Карась» произошел конфликт. Один из посетителей сломал нос болельщице «бело-голубых». После этого заведение выложило в соцсетях кадр с камеры видеонаблюдения — если верить авторам публикации, с тем самым мужчиной.

Администрация бара призвала человека на фото выйти на связь «и понести наказание». В свою очередь, пострадавшая написала заявление в полицию.

По словам самой рязанки, которая была в футболке Аргентины, конфликт произошел из-за неприличных высказываний в ее адрес (некоторые слова заменены):

«Подходят ко мне за спину два мужика. Один из них говорит: «Месси [оказывает интимные услуги] всем. Как эта рыжая [ветреная девушка] будет [оказывать интимные услуги] мне». Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю: «Это ты мне?». Он ехидно держится за голову и говорит: «Нет, это я про себя», переглядывается с другом и начинает ржать. А потом добавляет «Я люблю рыжих [ветреных девушек] » и смотрит на меня как маньяк, прикусывая губу», - рассказывает рязанка.

После этого диалог перешел к рукоприкладству:

«Я не растерялась, даю ему пощечину легонько, чтобы показать, что он меня оскорбил. Через мгновение он мне бьет со всей силы по лицу, а еще через мгновение у меня кровь из носа хлещет, как из фонтана», - рассказала свою версию девушка.

Она заметила, что в баре было много людей, но «никто не помог, кроме персонала».