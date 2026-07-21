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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:48

«Даю пощечину легонько, а он мне бьет со всей силы по лицу». Во время просмотра финала ЧМ посетитель бара сломал нос фанатке Аргентины

Бар обнародовал фото посетителя, якобы сломавшего нос рязанке во время финала ЧМ
Источник:kp.ru
Конфликт произошел 19 июля во время футбольной трансляции. Фото пострадавшей и бара "Карась".

Конфликт произошел 19 июля во время футбольной трансляции. Фото пострадавшей и бара "Карась".

19 июля во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной в рязанском баре «Карась» произошел конфликт. Один из посетителей сломал нос болельщице «бело-голубых». После этого заведение выложило в соцсетях кадр с камеры видеонаблюдения — если верить авторам публикации, с тем самым мужчиной.

Администрация бара призвала человека на фото выйти на связь «и понести наказание». В свою очередь, пострадавшая написала заявление в полицию.

По словам самой рязанки, которая была в футболке Аргентины, конфликт произошел из-за неприличных высказываний в ее адрес (некоторые слова заменены):

«Подходят ко мне за спину два мужика. Один из них говорит: «Месси [оказывает интимные услуги] всем. Как эта рыжая [ветреная девушка] будет [оказывать интимные услуги] мне». Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю: «Это ты мне?». Он ехидно держится за голову и говорит: «Нет, это я про себя», переглядывается с другом и начинает ржать. А потом добавляет «Я люблю рыжих [ветреных девушек] » и смотрит на меня как маньяк, прикусывая губу», - рассказывает рязанка.

После этого диалог перешел к рукоприкладству:

«Я не растерялась, даю ему пощечину легонько, чтобы показать, что он меня оскорбил. Через мгновение он мне бьет со всей силы по лицу, а еще через мгновение у меня кровь из носа хлещет, как из фонтана», - рассказала свою версию девушка.

Она заметила, что в баре было много людей, но «никто не помог, кроме персонала».