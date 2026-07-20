Центр Рязани остался без электричества, жителей поблагодарили за терпение

Центр Рязани остался без электричества днем 20 июля.

Около полудня 20 июля в Рязани обесточили центр города. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС.

К настоящему времени электричества нет на следующих улицах Рязани:

- Ленина;

- Горького;

- Радищева;

- Свободы;

- Почтовая;

- Право-Лыбедская;

- Семинарская;

- Соборная;

- Николодворянская;

- Полонского;

- Краснорядская.

Кроме того, проблемы с электричеством испытывают жители улиц 1-е Бутырки и 2-е Бутырки,

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении РГРЭС.