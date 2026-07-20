Центр Рязани остался без электричества, жителей поблагодарили за терпение

Около полудня 20 июля в Рязани обесточили центр города. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС.
К настоящему времени электричества нет на следующих улицах Рязани:
- Ленина;
- Горького;
- Радищева;
- Свободы;
- Почтовая;
- Право-Лыбедская;
- Семинарская;
- Соборная;
- Николодворянская;
- Полонского;
- Краснорядская.
Кроме того, проблемы с электричеством испытывают жители улиц 1-е Бутырки и 2-е Бутырки,
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении РГРЭС.