Мгновенные ответы «соседей», цифровые коды и давление – как рязанец наткнулся на мошенников в фейковом домовом чате

Мошенники маскируются под управляющую компанию. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали использовать новый способ для обмана жителей Рязани. Об этом сообщила пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

В мессенджере рязанцу пришло приглашение в группу, аватаркой которой было фото его многоэтажки. Создатель чата представился директором реальной управляющей компании и сообщил, что для «интеграции сведений о собственниках в единую цифровую систему» необходимо сверить данные. Для подтверждения личности требовалось пройти по ссылке и получить цифровой код.

Мужчину насторожило то, что в «общедомовом» чате было всего четыре участника, включая самого организатора. Кроме того другие «соседи» отвечали подозрительно быстро и без вопросов отправляли коды. Когда рязанец замешкался, администратор начал торопить его, заявляя, что ждут только его. Житель города заблокировал подозрительную группу и не стал переходить по ссылке.

«Злоумышленники создают искусственную нехватку времени и давят на эмоции, не давая жертве подумать. Такое поведение должно сразу сигнализировать об опасности», – предупреждает замначальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.