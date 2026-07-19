Грибники прочесывают рязанские леса в поисках «лисичкового рая» – кому-то везет, а кто-то возвращается с пустыми корзинами

Лисички рязанцы собирают в разных районах области.

После обильных дождей, пролившихся на Рязанскую область, любители «тихой охоты» устремились в леса, чтобы открыть грибной сезон. Однако, как это часто бывает в природе, удача улыбнулась далеко не всем: пока одни хвастаются полными корзинами лисичек и боровиков, другие сожалеют, что бензин был потрачен зря.

В Рыбновском, Захаровском и Михайловском округах местные жители активно собирают подосиновики. Счастливчики делятся красочными фотографиями. «Червивость большая. Чистые только подосиновики», – комментируют грибники.

Сообщения о находках белых поступают из Шиловского, Кораблинского, а также Спасского и Рязанского округов. Один из удачливых грибников из Пителинского округа уже отчитался о солидных сборах: «Открыл сезон. Две корзины белых. Собирал меньше часа. Они вот такими полянками по 5–10 штук. Качество – 3 с плюсом. Слизни в этом году ну очень голодные». Однако и здесь червивость остается главной проблемой – даже мелкие экземпляры часто оказываются с «пассажирами».

В этом году лисички можно встретить в нетипичных для них местах.

География грибных мест крайне неравномерна. В то время как одни собирают урожай ведрами, другие возвращаются из леса с пустыми руками. «Были в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах, таскались 7 часов, минус 30 литров бензина. Лес сухой, маслята – червивость 98%», – честно рассказывают рязанцы. «Все в червях», «Грибов нет», «Мне только один попался» – сетуют другие.

В отличие от белых, которые встречаются лишь очагами, лисички в лесах обильны, и их собирают в разных районах. Некоторые уже окрестили этот сезон «лисичковым раем». «Набрали 4 ведра и немного белых. Комаров много. Лисичек тьма просто», – делятся впечатлениями грибники.