Минспорт объяснил, почему Беговой центр нельзя сделать на ЦСК. Но не объяснил, зачем под стройку отдавать ЦПКиО

Чиновники минспорта не объяснили, почему Беговой центр должен быть именно в ЦПКиО. Фото: минспорт Рязанской области.

Стадион ЦСК не может быть в постоянном свободном доступе для всех желающих заниматься бегом. Об этом сообщил минспорт Рязанской области, отвечая противникам строительства Бегового центра в ЦПКиО.

«[стадион ЦСК] является учреждением дополнительного образования детей с определенной спецификой ограничений по допуску на спортивный объект. На ЦСК функционируют десять отделений по видам спорта, которые проводят тренировки по утвержденному расписанию», - говорится в сообщении чиновников.

По их словам, беговой центр в ЦПКиО будет открыт практически круглосуточно для посетителей. В здании создадут необходимые условия для комфортных занятий бегом, где каждый сможет переодеться, размяться, принять душ и восстановиться после занятий.

В комментариях рязанцы напомнили также, что на этапе общественных слушаний на месте, где идет стройка, планировалась детская площадка - ни о каком беговом центре не было речи. Минспорт на данное замечание не ответил.