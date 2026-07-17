Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 14:35

Не верьте звонкам о наградах и выплатах – это мошенники, предупреждает администрация Рязани

В Рязани мошенники звонят от имени администрации и вымогают деньги
Источник:kp.ru
Аферисты обещают медали и выплаты.

Аферисты обещают медали и выплаты.

В Рязани активизировались аферисты, которые звонят горожанам, представляясь сотрудниками администрации города. Злоумышленники убеждают жертв в том, что им положена медаль или денежная выплата, после чего под различными предлогами вымогают деньги или личные данные.

Администрация города обеспокоена действиями мошенников. Жителям настоятельно рекомендуют не вступать в диалог с подозрительными собеседниками. Все положенные выплаты следует уточнять только в Министерстве труда и соцзащиты или в органах социальной поддержки.

Особую бдительность стоит проявить родственникам пожилых людей.