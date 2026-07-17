Не верьте звонкам о наградах и выплатах – это мошенники, предупреждает администрация Рязани

Аферисты обещают медали и выплаты.

В Рязани активизировались аферисты, которые звонят горожанам, представляясь сотрудниками администрации города. Злоумышленники убеждают жертв в том, что им положена медаль или денежная выплата, после чего под различными предлогами вымогают деньги или личные данные.

Администрация города обеспокоена действиями мошенников. Жителям настоятельно рекомендуют не вступать в диалог с подозрительными собеседниками. Все положенные выплаты следует уточнять только в Министерстве труда и соцзащиты или в органах социальной поддержки.

Особую бдительность стоит проявить родственникам пожилых людей.