Рязанцам рассказали, как компенсировать расходов на ЖКУ. Получили уже более 206 тысяч человек

Компенсацию за ЖКУ в Рязанской области получили 206 тыс. человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 206 тысяч жителей Рязанской области получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщает Региональная энергетическая комиссия Рязанской области. Размер выплаты зависит от категории граждан.

Чиновники напомнили, что 50% расходов возмещают участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, гражданам, пострадавшим от радиации, ветеранам труда, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий.

Многодетные малообеспеченные семьи и ветераны труда Рязанской области получают 30% компенсации, добровольные пожарные - 20%.

Оформить выплату можно в отделе соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или на портале Госуслуг. Для этого нужны документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, квитанции об оплате ЖКУ и сведения о доходах.