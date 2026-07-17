Озвучены итоги проверок на рязанских предприятиях, где погибли работники. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда Рязанской области обнародовала информацию о несчастных случаях со смертельным исходом в начала 2026 года. Ведомство проводило проверки на предприятиях, где они произошли.

Так, 7 января на животноводческом предприятии ООО «СПФ Рязань» (село Вослебово, Скопинский округ) погиб 53-летний слесарь-сантехник. Как указал контролирующий орган, причиной стало вдыхание вредных веществ при отсутствии средств индивидуальной защиты.

Жертвой несчастного случая в Старожиловском округе 23 января, как оказалось, стал 51-летний разнорабочий, а местом трагедии — территория ООО «Ветбиоутильпредприятие» (п. Совхоза имени Ленина). Проверка установила, что мужчина был нетрезв.

Ранее сообщалось, что во время ремонта вышедшей из строя лебедки для загрузки отходов произошло падение работника с лестницы, установленной на незафиксированную крышку печи.

При этом в документе на официальном сайте инспекция указала как основную причину неприменение средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем. В качестве вида происшествия там же обозначено «воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды», так что в данных возможна неточность.