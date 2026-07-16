Вчера днем и прошедшей ночью над территорией Рязанской области сбивали БПЛА

В Рязанской области отражали атаку БПЛА. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля над территорией страны и акваториями морей уничтожены 375 БПЛА самолетного типа. Цели перехвачены в 19 субъектах, включая Рязанскую область.

По данным губернатора Павла Малкова, ночью над регионом сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Ранее глава региона уточнил, что еще один дрон был уничтожен вчера днем – также обошлось без жертв.