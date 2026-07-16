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НовостиПроисшествия16 июля 2026 6:47

Вчера днем и прошедшей ночью над территорией Рязанской области сбивали БПЛА

Днем уничтожен один беспилотник, ночью – два, пострадавших и повреждений нет
Источник:kp.ru
В Рязанской области отражали атаку БПЛА.

В Рязанской области отражали атаку БПЛА.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля над территорией страны и акваториями морей уничтожены 375 БПЛА самолетного типа. Цели перехвачены в 19 субъектах, включая Рязанскую область.

По данным губернатора Павла Малкова, ночью над регионом сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Ранее глава региона уточнил, что еще один дрон был уничтожен вчера днем – также обошлось без жертв.