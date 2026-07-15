С Аляски – в Кадом: потомок русских поселенцев прикоснулся к рязанским святыням

Аляскинский православный священник у святого источника. Фото: издательство «Пресса».

Диакон Спиридон Эш Квасникофф – клирик Свято-Германовской семинарии города Кадьяк из далекого американского штата Аляска – посетил Рязанскую область. Его приезд приурочен к 275-летию со дня рождения преподобного Германа Аляскинского, особо почитаемого среди православных Северной Америки.

Для отца Спиридона это паломничество стало путешествием к собственным корням. Он рассказал, что его отец имеет русское происхождение из колонии поселенцев в Калифорнии, мать – алеутка.

Американский священник побывал в Кадоме – на малой родине святого. У памятника Герману Аляскинскому прошел торжественный молебен, который совершили протоиерей Сергий Сорвачев и гость из-за океана.

Но на этом паломничество не завершилось. Отец Спиридон посетил Токмаковский источник в Ермишинском округе, освященный в честь преподобных Серафима Саровского и Назария Валаамского.