Для спасения онкобольных: рязанская ОКБ объяснила, как стать донором костного мозга

Как помочь больным: инструкция рязанской ОКБ по донорству костного мозга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская областная клиническая больница опубликовала инструкцию для желающих вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Пересадка стволовых клеток часто остается единственным шансом для пациентов с онкологией, заболеваниями крови, аутоиммунными и тяжелыми наследственными патологиями.

По данным ОКБ, чтобы попасть в регистр, нужно подать заявление и сдать образец крови или соскоб с внутренней стороны щеки. Саму процедуру донации (сдача крови для переливания) проводят только при совпадении генотипа с пациентом и после полного медобследования. В большинстве случаев стволовые клетки забирают из вены - как при сдаче плазмы.

Врачи уверяют, что процедура безопасна и безболезненна. Организм отдает не более 5% клеток, они полностью восстанавливаются за 7-30 дней. Стать донором можно несколько раз в жизни.

Для успешной пересадки критически важно генетическое совпадение. Наиболее подходящим донором для пациента часто становится человек с аналогичными корнями, поэтому регистр активно пополняют представители разных народов России — в том числе с Кавказа и Севера. Чтобы каждый пациент нашел совместимого донора, в федеральном регистре должно быть не менее 500 тысяч человек.