«Без опыта просим не беспокоить…» Названы лучшие вакансии Рязани за июнь с зарплатой более 150 тысяч рублей

Помощником машиниста в Рязани можно устроиться без опыта. Работодатель обещает стипендию в 79 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появилась подборка самых высокооплачиваемых вакансий июня 2026 года в Рязани. По информации аналитиков сервиса SuperJob, больше всего готовы платить начальнику юридического отдела - от 150 тысяч рублей.

Работать предстоит на улице Островского в Рязани. Обязанностей много, в том числе вести дела по взысканию задолженностей по ЖКУ с собственников жилых и нежилых помещений. Ключевые навыки будущего руководителя – жилищное законодательство, управление многоквартирными домами.

В топ вакансий попал директор магазина-партнера с зарплатой в 120-160 тысяч рублей. Работать предстоит в «Пятерочке» на Московском шоссе.

Тройку замыкает автоэлектрик с зарплатой от 100 тысяч рублей. Необходимо ремонтировать грузовые автомобили и дорожно-строительную технику, в том числе: КамАЗ 6520, самосвалы Renault, бульдозеры Shantui SD16, SEM 816D, экскаваторы Hyundai. Место работы находится на Южном промузе. Соискателей без опыта работодатель просит не беспокоить.

В рязанское депо требуется помощник машиниста тепловоза с зарплатой в 100 тысяч рублей. Здесь можно без опыта, на время обучения обещают стипендию в 79 тысяч рублей. Нужно будет следить за состоянием локомотива и участвовать в его подготовке к рейсу, контролировать состояние железнодорожных путей по ходу следования и сообщать машинисту о препятствиях.

Замыкает топ-5 вакансий токарь-фрезеровщик с зарплатой от 90 тысяч рублей. Работа в Песочне на заводе специальных сплавов.