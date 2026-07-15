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НовостиОбщество15 июля 2026 8:23

Выживал на улицах Рязани, ел все подряд, запутался в сетке и едва не погиб. Экзотический попугай-бродяга удивил ветврача

В Рязани спасают бродячего попугая розеллу Аделаиды с букетом болезней
Источник:kp.ru
Необычный пернатый пациент проходит лечение у рязанского ветеринарного врача. Фото: сообщество «Помощь птицам, Рязань».

Необычный пернатый пациент проходит лечение у рязанского ветеринарного врача. Фото: сообщество «Помощь птицам, Рязань».

В Рязани ветеринарный врач Марина Валучева уже несколько месяцев борется за жизнь экзотической птицы – розеллы, предположительно аделаидской. Пернатый пациент попал к специалисту с одного из местных предприятий, где его отловили запутавшимся в сетке. До этого попугай почти все лето провел на улице, питаясь зеленью, ягодами и насекомыми, но зиму провел на заводе в скудных условиях, что спровоцировало обострение хронических болезней.

Диагнозы оказались серьезными: по результатам обследования у гостя из Австралии выявлены двусторонняя пневмония, аэросаккулит, гастроэнтерит, системный микоз, а также микоплазма и клебсиеллез. Из-за болевого синдрома розелла начала выщипывать свои перья.

Несмотря на тяжелое состояние, лечение уже дает положительные результаты – самоощип прекратился, попугай активно идет на контакт, с удовольствием пробует любые ветки, фрукты и пророст.

«Очень умный и любопытный, я довольна новым питомцем, – делится Марина. – Мечтаю долечить его и подселить к другим птицам, чтобы он научил их есть все подряд».

Специалист надеется в скором времени полностью победить инфекции.