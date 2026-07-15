В возрасте 72 лет умер заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Мочилин.

13 июля в возрасте 72 лет скончался Заслуженный работник сельского хозяйства России Владимир Мочилин. Весь его трудовой путь связан с агропромышленным комплексом Рязанской области.

Окончив зоотехнический факультет Рязанского сельскохозяйственного института, он начал работать зоотехником в совхозе «Овощевод» Рязанского района. В советское время был активным участником комсомольских организаций, руководителем профсоюзных объединений.

В 1988-1994 годах трудился в объединении «Рязаньсадопитомник», где прошел путь от зоотехника до начальнка отделов (по производству продукции животноводства и коммерческого). Затем перешел в управление сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, где занимал различные должности до 2004-го. После шестилетнего периода в ГУП Рязанской области «Рязаньзооветснаб» еще три года (2010-2012) занимался равитием отраслей животноводства и племенного дела в региональном минсельхозе.

В опубликованном минсельхозом некрологе сказано, что Владимир Мочилин помогал адаптировать предприятия АПК к новым экономическим условиям, внес вклад в создание и развитие фермерского движения, развитие племенных предприятий.