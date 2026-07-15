В поликлинике рязанской больницы №4 начал работать новый флюорограф. Фото: Минздрав Рязанской области.

Новый флюорограф установлен и запущен в работу в поликлинике больницы №4 города Рязани. К 15 июля, когда об этом сообщил областной минздрав, обследование на аппарате прошли уже более 200 пациентов.

В ведомстве отметили, что за смену планируется делать до 50 снимков. При этом цифровой флюорограф, в отличие прежнего — аналогового, обеспечивает максимально точное и четкое изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Медики напоминают, что ежегодная флюорография позволяет на раннем этапе диагностировать различные бронхолегочные заболевания, в том числе туберкулез и новообразования.