Родителям, вставшим в очередь, необходимо обратиться в МФЦ: открыта запись в новый детский сад № 42 в Рязани

Детский сад № 42 готовится к открытию. Фото: Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В конце июля стартует запись в новый детский сад № 42, расположенный на улице Полина, стр. 7А (Метропарк).

Родителям детей, вставшим в электронную очередь, необходимо скорректировать заявку через МФЦ. Для тех, кто еще не вставал на учет, доступна подача заявления онлайн через Госуслуги или очно в МФЦ.

Зачисление пройдет по очереди после полного завершения строительства и окончательного ввода здания в эксплуатацию. Приказы на зачисление детей будут публиковаться на официальном сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование».