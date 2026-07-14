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НовостиОбщество14 июля 2026 14:19

«К сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации»: Рязанцам не будут возмещать за отсутствие мобильного интернета

Рязанцам не возместят за отсутствие мобильного интернета из-за безопасности
Источник:kp.ru
Рязанцам предложили проводной интернет вместо мобильного.

Рязанцам предложили проводной интернет вместо мобильного.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Рязанской области не будут компенсировать перебои с мобильным интернетом из-за ограничений, вводимых по требованию органов безопасности, сообщает минцифры региона. В ведомстве ответили на жалобы рязанцев на странице губернатора Павла Малкова.

«Операторы ограничивают мобильный интернет по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки», - пояснили чиновники.

Власти напомнили, что в феврале 2026 года в закон «О связи» внесли поправки, которые закрепили: оператор не несет ответственности за перебои, если действует по требованию спецслужб. При централизованных ограничениях интернета в целях безопасности - например, из-за угрозы атак БПЛА - оператора освобождают от обязанности компенсировать неоказанную услугу. Приостановку связи считают вынужденной мерой.

«К сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации», - добавили в минцифры. В качестве альтернативы жителям предложили пользоваться проводным интернетом.