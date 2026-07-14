«К сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации»: Рязанцам не будут возмещать за отсутствие мобильного интернета

Рязанцам предложили проводной интернет вместо мобильного. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Рязанской области не будут компенсировать перебои с мобильным интернетом из-за ограничений, вводимых по требованию органов безопасности, сообщает минцифры региона. В ведомстве ответили на жалобы рязанцев на странице губернатора Павла Малкова.

«Операторы ограничивают мобильный интернет по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки», - пояснили чиновники.

Власти напомнили, что в феврале 2026 года в закон «О связи» внесли поправки, которые закрепили: оператор не несет ответственности за перебои, если действует по требованию спецслужб. При централизованных ограничениях интернета в целях безопасности - например, из-за угрозы атак БПЛА - оператора освобождают от обязанности компенсировать неоказанную услугу. Приостановку связи считают вынужденной мерой.

«К сожалению, сейчас мы находимся в такой ситуации», - добавили в минцифры. В качестве альтернативы жителям предложили пользоваться проводным интернетом.