Суд по делу о мошенничестве работницы бюджетного учреждения пройдет в Рязани. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За мошенничество при проведении закупок предстанет перед судом работница одного из бюджетных учреждений Рязани (оно пока не названо). Областная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения коллегами из подразделения по Советскому району города.

52-летняя женщина заверила представителя коммерческой организации, что может обеспечить заключение с ним контрактов и беспрепятственную приемку поставленных товаров. Следствие посчитало, что в реальности такими полномочиями обвиняемая не обладала. Тем не менее, с 2018 по 2024 год ей удалось получить 660 тыс. рублей.

Размер вознаграждение зависел от суммы контракта и составлял от 5% до 15%. Деньгами рязанка распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.