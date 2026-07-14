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НовостиОбщество14 июля 2026 10:21

Врачи скорой дали советы пешеходам, как уберечься от самокатчиков в Рязани

При приближении человека на электросамокате лучше отойти в сторону, а при неизбежном столкновении - сгруппироваться
Источник:kp.ru
Как уберечься от самокатчика: советы врачей для пешеходов.

Как уберечься от самокатчика: советы врачей для пешеходов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Врачи «скорой» дали рекомендации пешеходам, как избежать травм при встрече с самокатчиками в Рязани. По словам анестезиолога-реаниматолога Рязанской областной станции скорой помощи Юлии Одерковой, число ДТП с участием подростков на мототранспорте кратно выросло, и пешеходам стоит быть внимательными.

«Нужно смотреть по сторонам, особенно если видимость ограничена. При приближении человека на самокате лучше отойти в сторону с его пути. Если миновать столкновения не удалось, нужно сгруппироваться, чтобы избежать перелома или повреждения позвоночника», - советуют врач.

Подростки на электросамокатах, мопедах и мотоциклах часто не справляются с управлением, поэтому врезаются в столбы, автомобили и прохожих. Лихачей доставляют в больницу с разрывом селезенки, ЧМТ и другими травмами.