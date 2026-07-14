Разрывы селезенок, ЧМТ и переломы. Врачи перечислили травмы, с которыми к ним попадают дети после ДТП на самокатах

Разрыв селезенки и ЧМТ: чем опасны покатушки подростков на мототранспорте. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Медики перечислили травмы, с которыми к ним поступают подростки после ДТП с мототранспортом и самокатами. По словам анестезиолога-реаниматолога Рязанской областной станции скорой помощи Юлии Одерковой, большинство ранений - это ушибы мягких тканей, рук-ног, головы, растяжение связок. Бывают переломы голени, бедра.

«Самыми тяжелыми считаются разрыв селезенки, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, сочетанные травмы - повреждения двух и более анатомических областей», - перечислила врач.

Ранее сообщалось. что чаще всего подростки на мопедах, мотоциклах и самокатах врезаются в столбы, машины и людей. Кроме того, они испытывают проблемы при пересечении «лежачих полицейских».