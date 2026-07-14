Об обмане мошенникам будущих молодоженов предупредило рязанское ГУ ЗАГС.

В июле фиксируются случаи обмана мошенниками будущих молодоженов. О новой преступной схеме предупредило ГУ ЗАГС Рязанской области.

Людям, которые записаны на регистрацию брака, приходят письма или сообщения об отмене их записи. В руки аферистам, по-видимому, попала соответствующая база данных.

«В письме указаны дата, время и место регистрации, вплоть до конкретного ЗАГСа. Статус заявления значится как «Запись отменена ведомством», а в конце сообщения стоит ссылка на фишинговый сайт», - рассказывают госслужащие.

Посредством таких ссылок мошенники стремятся получить доступ к личным кабинетам жертв и данным, которые позволили бы украсть их сбережения или оформить на их имя кредиты.

Представители ГУ ЗАГС отмечают, что не рассылают подобные сообщения. Вся информация отражена в личных кабинетах на сайте «Госуслуг» и предоставляется территориальными органами. Уточнения также можно получить по телефонам: 8 (4912) 55-05-60, 21-76-10.