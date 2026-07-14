Семена из восьми районов Рязанской области проверили на ГМО. Где взяли пробы, какой результат

В восьми районах Рязанской области проверили семена на ГМО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семеноводческие хозяйства в восьми районах Рязанской области проверили на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным управления, инспекторы отобрали более 60 проб зеленой массы семенных посевов в Александро-Невском, Сараевском, Старожиловском, Михайловском, Ухоловском, Кораблинском, Ряжском и Рязанском районах.

Специалисты направили все образцы в аккредитованную лабораторию для экспертизы. Исследования не выявили присутствия ГМО в посевах сельскохозяйственных культур.

Все образцы направили в аккредитованную лабораторию для экспертизы. По результатам исследований, присутствия ГМО в посевах сельскохозяйственных культур не обнаружили.