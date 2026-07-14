Депутат Рязанской облдумы Денис Сидоров поддержал законопроект о борьбе со шринкфляцией.

Депутат Рязанской областной Думы от фракции КПРФ Денис Сидоров прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от КПРФ, направленную на борьбу со шринкфляцией.

Напомним, фракция КПРФ в Государственной Думе внесет законопроект, запрещающий производителям сохранять прежний размер упаковки при уменьшении массы или объема товара без четкого информирования покупателей. Документ предусматривает обязанность производителей крупным шрифтом указывать на упаковке массу или объем продукции, а магазинов — отчетливо отражать эти данные на ценниках.

По словам первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, шринкфляция является «обманом покупателей», поскольку позволяет производителям уменьшать количество товара, сохраняя привычный внешний вид упаковки.

Денис Сидоров считает, что проблема особенно актуальна для регионов, в том числе для Рязанской области.

«Эта проблема особенно актуальна для регионов. В Рязанской области многие жители внимательно следят за бюджетом и рассчитывают каждую покупку. Когда привычный пакет молока, пачка масла или крупы незаметно “худеет” на 10–15 %, это бьёт по кошельку рязанской семьи, особенно в небольших городах и сельской местности, где выбор магазинов ограничен. Законопроект поможет сделать правила игры прозрачными и защитить интересы наших земляков — ведь для многих именно честный объём товара становится показателем надёжности производителя и магазина», — отметил депутат.

Согласно законопроекту, новые требования должны сделать информацию о фактическом объеме или массе продукции более заметной для покупателей и исключить возможность вводить потребителей в заблуждение за счет неизменного внешнего вида упаковки.