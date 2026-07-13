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НовостиОбщество13 июля 2026 14:42

Росгвардейцы обеспечили правопорядок на матче между «Рязань-ВДВ» и «Динамо»

Происшествий на территориях, прилегающих к стадиону «Рязань Арена», не допущено
Источник:kp.ru
Матч прошел без происшествий. Фото: служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

Матч прошел без происшествий. Фото: служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области совместно с коллегами-полицейскими обеспечивали безопасность во время футбольного матча на стадионе «Рязань Арена». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча прошла в рамках 13-го тура женской Суперлиги между местным клубом «Рязань-ВДВ» и московским «Динамо». Хозяйки поля потерпели поражение со счётом 2:1.

На протяжении всего матча сотрудники Росгвардии поддерживали правопорядок у стадиона.