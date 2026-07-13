Почти 180 км от Рязани, но миллион в кармане: где ждут земских учителей в 2026 году

В Рязанской области предлагаются вакансии в рамках программы «Земский учитель». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках федеральной программы «Земский учитель» для школ Рязанской области планируют набрать 16 педагогов до конца этого года. С 2020 года в регионе трудоустроено уже 90 педагогов, пять специалистов пришли работать в сельские школы по программе в 2025 году.

Вакансии размещаются на официальном сайте. Требуются преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, химии, английского языка, начальных классов, физической культуры. Самыми дефицитными специальностями являются учителя английского языка (5 вакансий) и русского языка с литературой (4 вакансии).

Педагогов ждут в школах по всему региону – в Захаровском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Михайловском, Пронском, Путятинском, Ряжском, Сасовском, Скопинском, Старожиловском, Ухоловском и Чучковском округах. В некоторых школах расстояние от Рязани достигает почти 180 км. Предлагаемая нагрузка – 1–1,5 ставки (от 18 до 27 часов в неделю).

Участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей. Средства можно направить на разные цели, включая улучшение жилищных условий.