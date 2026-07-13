Работникам завода металлоконструкций в Рязани задолжали 102,7 млн рублей

Рязанский завод металлоконструкций не выплатил 629 сотрудникам зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инспекция труда выявила долги по зарплате на заводе металлоконструкций в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства. По данным инспекторов, предприятие не выплатило 629 сотрудникам почти 103 млн рублей за апрель и май 2026 года.

Внеплановую документарную проверку специалисты Роструда проводили на производстве строительных металлических конструкций и их деталей. Задолженность составила 102 735 тыс. рублей.

В середине июня стало известно, что более сорока сотрудников ООО «СтальСтройТехнологии» (завод металлоконструкций) пожаловались на невыплату заработной платы с апреля 2026 года. Компания находится в процессе банкротства - 1 июня суд принял заявление о признании должника банкротом.

Эти два факта стали основанием для внеплановой проверки.

В январе 2025 года сообщалось, что ООО «СтальСтройТехнологии» оставило без зарплаты 482 сотрудника. Общая задолженность – более 12,6 млн рублей. Такие данные приводила прокуратура Рязанской области.

«По результатам принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена», - сообщало тогда надзорное ведомство.