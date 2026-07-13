Под отключение горячей воды на текущей неделе попадают 163 жилых дома Рязани.

163 жилых дома останутся без горячей воды на текущей неделе. Адреса перечислены ниже и обозначены в графике РМПТС на июль.
Помимо объектов жилого фонда в список на 13, 14, 15 и 16 июля попали детсады, школы, другие учреждения и административные здания. Во всех случаях ГВС, как ожидается, будет отсутствовать на протяжении двух недель.
13.07 - 26.07
Бирюзова ул., 1, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 1 к.6, 1 к.7, 1 к.8, 2К1, 3, 3 к.1, 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4, 3 к.5, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 5 к.1, 5 к.2, 6, 6 Б, 6 к.1, 6 к.2, 7, 7 Б, 7 к.1, 7 к.2, 8, 8 к.1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к.1, 15 к.2, 17, 18, 19, 19 к.1, 20, 20 к.1, 21, 21 к.2;
Интернациональная ул., 2, 2 к.2, 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 5 к.1, 7, 7 а, 8/29, 10, 11, 12, 13, 13 к.1, 14, 15, 16, 16 к.1, 17, 17 к.1;
Станкозаводская ул., 22/10, 24, 25, 25 к.1, 26, 27, 28/9, 28К1.
14.07 - 27.07
Березовая ул., 1, 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е, 1 ж, 1 з, 1 к, 1 к.1, 1 л, 1 м, 1 н, 2, 3, 3 к.1, 4, 6, 8, 10, 12;
Гоголя ул., 29, 31, 33, 33 к.1, 35, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 37, 39, 43/26, 45 к.1, 45 к.2;
Корнилова ул., 2 Б;
Котовского ул., 1/3;
Кутузова ул., 12 к.1, 46 к.1
Мусоргского ул., 66, 68 к.1, 68 к.2;
Нахимова ул., 3, 3 к.1, 66 к.1, 66 к.2, 68;
Ушакова ул., 2 Б;
Черновицкая ул., 19, 19 к.1, 21 к.1, 23, 23 к.1, 23 к.2, 23 к.3, 25, 25 к.1, 25 к.2, 27, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3, 28, 28 А, 30, 30 А, 30 Б, 32, 32 к.1, 32 к.2, 34, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 36, 38, 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3;
Щорса ул., 1, 2 А, 2 Б, 2 В, 5, 37 к.2.
13.07 - 26.07
Д/сад № 3, № 16, № 28, № 120, № 124, № 126, № 137;
Школа № 35, № 56, № 58;
Рязанский колледж электроники.
14.07 - 27.07
Д/сад № 43, № 136, № 143, № 145;
Школа № 64;
Рязанский многопроф.колледж.
15.07 - 28.07
Д/сад № 37.
16.07 - 29.07
Д/сад № 38.
13.07 - 26.07
Бирюзова, 2 а.
14.07 - 27.07
Гоголя ул., 45.
15.07 - 28.07
Яблочкова проезд, 11.