Рязань готовит рекламщиков

Опытные специалисты оценивали студенческие работы.

В Рязанском филиале Московского университета имени С. Ю. Витте впервые состоялся демонстрационный экзамен для студентов, обучающихся по направлению рекламы и коммуникаций.

Формат демонстрационного экзамена был построен вокруг практических заданий. Студенты работали с кейсами, разрабатывали элементы рекламной кампании, описывали целевую аудиторию, предлагали визуальные и коммуникационные решения, подбирали каналы продвижения и оформляли материалы для продвижения продукта или услуги.

Экзаменационная комиссия оценивала не только итоговый результат, но и логику решений: насколько точно студент понял задачу, насколько убедительно определил аудиторию, насколько последовательно выстроил рекламную идею и насколько предложенные инструменты соответствуют цели кампании.

В состав комиссии вошли представители профессиональной среды — специалисты в области коммуникаций, рекламы и медиа. Среди них — Оксана Мастакова, руководитель PR-Group, вице-председатель Союза пиарщиков России, и Марина Аникеева, главный редактор рязанской «Комсомольской правды», журналист федеральной «Комсомольской правды».

Для учебного заведения этот экзамен стал первым опытом проведения подобной оценки. По сути, он зафиксировал новый формат взаимодействия университета с профессиональным рынком: когда уровень подготовки студентов оценивают не только преподаватели, но и практики, ежедневно работающие с реальными коммуникационными задачами.

«Мне кажется особенно ценным, что студентов учат не просто рекламным инструментам, а работе с задачей целиком: от понимания аудитории и брифа до выбора каналов и оценки того, насколько образ действительно цепляет. Это приближает экзамен к реальности рынка, где важна не только идея, но и её точность, применимость и связь с бизнес-задачей, — отметила Оксана Мастакова.»

По её словам, участие практикующих специалистов в таких форматах помогает студентам лучше понимать требования индустрии, а образовательным программам — точнее соотносить учебные задания с тем, как реклама, PR и медиа работают на практике.

«Реклама сегодня не существует отдельно от коммуникационной среды. Чтобы быть сильным специалистом, важно мыслить не отдельной листовкой, логотипом или постом, а всей системой: кому мы говорим, зачем, через какие каналы, какой образ создаём и какое действие хотим получить, — добавила Оксана Мастакова.»

Проведение первого демонстрационного экзамена в Рязанском филиале Московского университета имени С. Ю. Витте стало шагом к более тесной связи между образованием и профессиональной средой региона.