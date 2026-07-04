Рязанцы добиваются лежачих полицейских на Ряжском шоссе после двух аварий

На Ряжском шоссе в Рязани за год сбили двух человек на переходе. Фото: Артем Берестнев.

Житель Рязани пожаловался губернатору Павлу Малкову на аварии у дома №15 по Ряжскому шоссе. Речь идет об участке недалеко от остановки «Химволокно». По его словам, за год на пешеходном переходе сбили двух человек.

«Там дорогу страшно переходить и поворачивать, потому что все мчат. Не пора ли установить лежачих полицейских?» - написал рязанец.

В администрации Рязани отреагировали и ответили, что в конце 2026 года проанализируют аварийность и, если потребуется, решат вопрос о необходимости искусственных неровностей.