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НовостиОбщество23 июня 2026 14:54

Здание обновили на 30%, а фундамент пришлось заливать заново: завершен первый этап работ в Летнем клубе в Рязани

Завершен первый этап противоаварийных работ в Летнем клубе Дворянского собрания
Источник:kp.ru
Декоративная резьба, демонтаж которой привлек внимание рязанцев прошлой осенью, уже воссоздана. Фото: https://vk.com/kamenniyvek

Декоративная резьба, демонтаж которой привлек внимание рязанцев прошлой осенью, уже воссоздана. Фото: https://vk.com/kamenniyvek

В Нижнем городском парке подошел к концу первый этап реставрации исторического здания Летнего клуба. С конца октября прошлого года специалисты вели первоочередные работы по усилению фундамента и ремонту кровли.

Как сообщил руководитель проекта Александр Березин, кровля полностью готова: заменены опорные брусы и стропила, обновлена обрешетка, покрытие выполнено из оцинкованного железа, воссоздана декоративная резьба. Однако главной неожиданностью стало состояние фундамента галереи. «Когда мы его вскрыли, то обнаружили, что кирпич просто лежит на земле. Фундамента как такового не было, – пояснил Березин. – Нам пришлось делать его с нуля». Также подготовлена основа для возведения парадного крыльца.

Здание Летнем клубе Дворянского собрания обновили на 30%. Фото: https://vk.com/kamenniyvek

Здание Летнем клубе Дворянского собрания обновили на 30%. Фото: https://vk.com/kamenniyvek

Сейчас на объекте разбирают леса, но ограждение сохранится до решения вопроса о возвращении исторических оконных рам до начала следующего этапа работ. По оценке главного архитектора проекта, степень обновления здания после первого этапа составляет около 30%.