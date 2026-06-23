По местам тусовок подростков в Рязани проходят усиленные рейды

Рейды по подросткам в Рязани: полиция и дружинники выходят на патрулирование. Фото: администрация Рязани.

В Рязани стартовала операция «Подросток». Специалисты комиссий по делам несовершеннолетних вместе с полицейскими и народными дружинниками проводят еженедельные вечерние рейды, сообщает администрация города.

Патрули проверяют парки, общественные пространства и дворы, где обычно собирается молодежь. Таким образом власти пытаются предотвратить хулиганство, вандализм, распитие спиртного, курение и нарушения комендантского часа.

С подростками проводят разъяснительные беседы, а если находят нарушения, полицейские составляют протоколы. Их рассматривают на заседаниях комиссий.

В мэрии заверили, что рейды будут продолжаться все лето.