Стальные санитары чистоты: «Эко-Пронск» выводит на маршруты новую технику на базе МАЗ с боковым загрузом

На маршруты в Рязанской области вышли новые мусоровозы с боковым загрузом.

Региональный оператор «Эко-Пронск» продолжает планомерную работу по обновлению автопарка. В отлаженной системе каждая новая машина становится железным звеном в цепи бесперебойного вывоза отходов.

На маршрутах начали работать новые мусоровозы с боковым загрузом, собранные на шасси МАЗ. Эта надёжная отечественная техника от «Москоммаш» уже доказала, что санитарный пульс региона не должен зависеть от импортных капризов.

Системность подхода регоператора доказывают цифры: ежемесячно на рязанские улицы выходит одна-два новые единицы спецтехники, а в годовом исчислении – 15–16 современных машин. Продуманные конструктивные решения делают их не просто тише и выносливее, но и деликатнее к дорожному полотну, а главное – молниеноснее в борьбе за чистоту дворов. В итоге мусор покидает площадки быстрее, оперативность растет.

– Мы инвестируем в качество услуги для людей и в экономику региона. Обслуживание техники не должно быть заложником иностранных поставщиков, – подчеркнул директор компании Валерий Матюхин.

«Эко-Пронск» регулярно обновляет автопарк спецтехники.

Это очередной этап модернизации длиной в шесть лет. За эти годы пестрый автопарк превратился в монолитную армию из 200 машин, большинство из которых – современная техника.