Убыточную «Рязанскую пчелу» снова пытаются продать с молотка: стартовая цена выросла до 18,3 млн рублей

Минимущество Рязанской области продает 100% акций акционерного общества. Фото: https://r-pchela.ru

Региональное Министерство имущественных и земельных отношений объявило открытый аукцион по приватизации акционерного общества «Рязанская пчела». На торги выставлено 9 195 988 обыкновенных акций, что составляет весь уставный капитал предприятия. Начальная цена лота – 18 278 000 рублей.

Аукцион состоится 23 июля. Покупатель получит не только акции, но и недвижимость компании: пять объектов (включая склады и нежилые помещения) и два земельных участка в Рязани и Скопине общей площадью 0,1562 га. Обременений на имущество нет, штат предприятия насчитывает 12 человек.

Официальный интернет-магазин предприятия продает натуральный мёд, медовые композиции, продукты пчеловодства и продукты для пчеловодов.

Это не первая попытка продажи этого актива.

Финансовые показатели компании за первый квартал 2026 года: выручка сократилась до 1,147 млн рублей (против 1,949 млн годом ранее), а убыток вырос до 942 тыс. рублей.