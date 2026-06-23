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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:03

«Чтобы спасти собаку, спустились в выгребную яму». Домашний питомец угодил в смертельную ловушку - помогли волонтеры

Волонтеры спасли собаку, провалившуюся в выгребную яму под Рязанью
Источник:kp.ru
Волонтеры спасли собаку, провалившуюся в выгребную яму под Рязанью. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Волонтеры спасли собаку, провалившуюся в выгребную яму под Рязанью. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Волонтеры спасли домашнего питомца, угодившего в смертельную ловушку. Алабай весом около 70 килограммов сбежал из вольера и угодил в выгребную яму. Чтобы вызволить собаку из беды, пришлось спуститься вниз.

Спасательную операцию в селе Петровичи Спасского округа организовали участники АНО "Аварийно-спасательный центр Салюс" и МСО РязГМУ "Salus". Обычно они приходят на помощь, когда в опасности оказываются люди, но нередко выручают и животных. Например, недавно они извлекали собаку Алю из-под завалов пострадавшего при атаке БПЛА дома — четвероногий друг провел без еды и воды 10 дней.

Кадры предыдущей операции по спасению животного. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Кадры предыдущей операции по спасению животного. Фото: vk.com/salusryazgmu62