«Чтобы спасти собаку, спустились в выгребную яму». Домашний питомец угодил в смертельную ловушку - помогли волонтеры

Волонтеры спасли собаку, провалившуюся в выгребную яму под Рязанью. Фото: vk.com/salusryazgmu62

Волонтеры спасли домашнего питомца, угодившего в смертельную ловушку. Алабай весом около 70 килограммов сбежал из вольера и угодил в выгребную яму. Чтобы вызволить собаку из беды, пришлось спуститься вниз.

Спасательную операцию в селе Петровичи Спасского округа организовали участники АНО "Аварийно-спасательный центр Салюс" и МСО РязГМУ "Salus". Обычно они приходят на помощь, когда в опасности оказываются люди, но нередко выручают и животных. Например, недавно они извлекали собаку Алю из-под завалов пострадавшего при атаке БПЛА дома — четвероногий друг провел без еды и воды 10 дней.