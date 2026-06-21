Сел на электричку до Москвы? Почти три года не могут найти бесследно исчезнувшего рязанца Ивана Секретарева

Пропавшего без вести в Рязани в 2023 году Ивана Секретарева продолжают искать

В Рязани продолжаются поиски 52-летнего Ивана Секретарева. Ориентировка на мужчину размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

По данным полиции, мужчина пропал без вести. О его местонахождении неизвестно с 7 октября 2023 года.

Иван Секретарев в 2023 году. Фото: личная страница в Вк.

Одна из рязанок сообщила в социальной сети поискового отряда «ЛизаAlert», что видела, как похожий мужчина вечером 6 октября сел на электричку в сторону Москвы.

Иван Секретарев в 2023 году. Фото: личная страница в Вк.

Приметы Ивана Секретарева: на вид 50 лет, рост 175 см, среднее телосложение, прямые темно-русые волосы, нос прямой, тонкие губы.

Был одет на момент исчезновения: черная куртка, черная кофта, брюки цвета хаки, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Секретарева, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.