Сел на электричку до Москвы? Почти три года не могут найти бесследно исчезнувшего рязанца Ивана Секретарева

В Рязани продолжаются поиски 52-летнего Ивана Секретарева. Ориентировка на мужчину размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.
По данным полиции, мужчина пропал без вести. О его местонахождении неизвестно с 7 октября 2023 года.
Одна из рязанок сообщила в социальной сети поискового отряда «ЛизаAlert», что видела, как похожий мужчина вечером 6 октября сел на электричку в сторону Москвы.
Приметы Ивана Секретарева: на вид 50 лет, рост 175 см, среднее телосложение, прямые темно-русые волосы, нос прямой, тонкие губы.
Был одет на момент исчезновения: черная куртка, черная кофта, брюки цвета хаки, черные ботинки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Секретарева, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.