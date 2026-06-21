Пропавшая под Рязанью 73-летняя женщина найдена мертвой. Фото: lizaalert.org

Завершились поиски 73-летней Елены Л., пропавшей под Рязанью. К сожалению, она погибла, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Добровольцы разместили ориентировку с приметами женщины утром пятницы, 19 июня. В тексте было указано, что рязанка пропала в районе поселка Солотча и деревни Полково, и ее местонахождение неизвестно с 15 июня. Несколько экипажей выезжали на прочесывание местности.

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», - известил в итоге отряд вечером субботы, 20-го числа.