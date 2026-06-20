Перекрыв улицу Вокзальную, пешеходов выгнали на проезжую часть и теплотрассу.

В Рязани несколько дней перекрыта часть улицы Вокзальной, где проходят аварийно-ремонтные работы. Рабочие разрыли часть дороги и тротуара, оставив одну полосу для проезда транспорта. Тем временем пешеходам, чтобы обойти проблемный участок, необходимо выходить на проезжую часть, прижимаясь к ограждению котлована, или перелезать через трубы теплотрассы у дома №40.

Часть улицы Вокзальной в Рязани перекопали.

Сначала чиновники сообщали, что участок улицы Вокзальной будет перекрыт с 19 по 20 июня, потом сроки пересмотрели.

В центре Рязани продолжаются аварийно-ремонтные работы

Ровно год назад, в июне 2025-го, из-за проблем с теплотрассой на указанном участке провалился асфальт на тротуаре. Рабочие докопались до труб, отремонтировали, но через год вернулись снова.