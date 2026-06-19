Прохладная погода с дождями задержится в Рязанской области

Конец июня обещает быть заметно холоднее климатической нормы.

Установившаяся в последнее время прохладная погода с периодическими дождями надолго задержится в Рязанской области. Это связано с тем, что Русскую равнину оккупировала циклоническая ложбина с прямым каналом выноса воздуха из Арктики. Ее влияние сохранится, по меньшей мере, до середины 1-й декады июля, сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

Осадки при этом прогнозируются «постоянными, но в сумме небольшими» - около 25 мм за две предстоящие недели. Автор предупреждает дачников:

«Сорняки на грядках будут расти очень хорошо, а остальное – так себе. Сезон фитофторы на томатах и картофеле может начаться в этом году раньше обычного – уже сейчас необходимо профилактическое опрыскивание», - сказано в публикации.

В циклонической погоде будут и перерывы. Основной ожидается 21-22 июня, когда днем воздух прогреется до +24, а ночью будет +16. В среду, исходя из текущих расчетов, придет активный циклон с Балтики, и в его холодном секторе температура упадет до +18 днем и +11 ночью.

«Обширная и устойчивая отрицательная аномалия температуры протянется в Центр России с северо-востока и на несколько дней вплоть до июля захватит наш регион», - отмечают представители НИЛ геохимии ландшафтов.

Вновь теплеть, по предварительным оценкам, начнет после 30 июня, но пока еще будет прохладнее климатической нормы.