Более 6 тысяч рязанских медиков получают спецвыплату

Более 548 млн рублей перечислили медикам Рязанской области с начала года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Рязанской области 6 062 медицинских работника получают специальную социальную выплату, сообщает региональное отделение СФР. С января 2026 года на эти цели перечислили более 548 млн рублей. Всего с момента запуска меры в 2023 году сумма превысила 3,5 млрд рублей.

Размер выплаты зависит от специальности, типа медучреждения и численности населения в городе, поселке и т.д. На нее могут рассчитывать врачи и средний медперсонал первичного звена: сотрудники центральных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи.

Важное условие: медучреждение должно быть государственным или муниципальным и участвовать в программе ОМС.

Подавать заявление медикам не нужно. Больницы сами формируют электронные реестры сотрудников и направляют их в СФР. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней.

Выплата не облагается НДФЛ, ее нельзя взыскать в счет долгов или алиментов, и она не учитывается при расчете среднего заработка.