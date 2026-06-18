«Благодарим за терпение…» Более 30 улиц Рязани остались 18 июня без электричества

Днем 18 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 12:35, спустя два часа после происшествия, сообщили РГРЭС.
В результате очередного технологического нарушения без электричества оказались жители следующих улиц Рязани:
- 26 Бакинских комиссаров площадь;
- 8 Марта;
- Вознесенская;
- переулок Войкова;
- Горького;
- Грибоедова;
- проезд Грибоедова;
- Есенина;
- Затинная;
- Лево-Лыбедская;
- Ленина;
- Лермонтова;
- проезд Машиностроительный;
- Маяковского;
- Николодворянская;
- Новая;
- Подгорная;
- Полонского;
- Попова;
- Радиозаводская;
- Радищева;
- Свободы;
- Скоморошинская;
- Совхозная;
- 1-й Совхозный проезд;
- Урицкого;
- Фирсова;
- Фурманова;
- Циолковского;
- Щедрина;
- Электрозаводская.
Часть указанных улиц остается без электричества с 10:13. Такие данные ранее приводили РГРЭС.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении.