«Благодарим за терпение…» Более 30 улиц Рязани остались 18 июня без электричества

18 июня обесточен центр Рязани.

Днем 18 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 12:35, спустя два часа после происшествия, сообщили РГРЭС.

В результате очередного технологического нарушения без электричества оказались жители следующих улиц Рязани:

- 26 Бакинских комиссаров площадь;

- 8 Марта;

- Вознесенская;

- переулок Войкова;

- Горького;

- Грибоедова;

- проезд Грибоедова;

- Есенина;

- Затинная;

- Лево-Лыбедская;

- Ленина;

- Лермонтова;

- проезд Машиностроительный;

- Маяковского;

- Николодворянская;

- Новая;

- Подгорная;

- Полонского;

- Попова;

- Радиозаводская;

- Радищева;

- Свободы;

- Скоморошинская;

- Совхозная;

- 1-й Совхозный проезд;

- Урицкого;

- Фирсова;

- Фурманова;

- Циолковского;

- Щедрина;

- Электрозаводская.

Часть указанных улиц остается без электричества с 10:13. Такие данные ранее приводили РГРЭС.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении.