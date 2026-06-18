Ветеран СВО Сергей Боярский объяснил отказ от участия в выборах в Госдуму РФ

Сергей Боярский объяснил отказ от Госдумы: сосредоточусь на помощи бойцам в Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

Сергей Боярский, победитель предварительного голосования «Единой России» по Рязанскому округу, объяснил свой отказ от участия в выборах в Госдуму. Он решил сосредоточиться на работе, где его опыт и знания принесут максимальную пользу людям и Рязанской области. Так об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Боярский добровольцем ушел на СВО вместе с отцом и тремя братьями, служил снайпером под позывным «Серб». Сегодня он работает в музее «Память» библиотеки имени Есенина, занимается патриотическим воспитанием молодежи, помогает участникам СВО и их семьям, участвует в добровольческих проектах.

По словам Малкова, он предложил Боярскому стать его советником на общественных началах. Он будет заниматься вопросами поддержки участников СВО и их близких, а также координировать мобильные огневые группы. Его боевой опыт и понимание задач здесь особенно важны, подчеркнул Малков.

«Его боевой опыт и понимание задач здесь особенно важны», - отметил губернатор.

По итогам праймериз Сергея Боярский одержал победу благодаря 25-процентной надбавке для участников СВО, опередив Андрея Красова. После его отказа именно Красов, имеющий за плечами три созыва в Думе, станет основным кандидатом.